Tiengen Ali-Theater Tiengen präsentiert Weltmusik mit Adjiri Odametey

Tiengen – Der in München lebende afrikanische Musiker Adjiri Odametey hat sich in der Weltmusikszene einen Namen gemacht. Am Samstag, 11. März, um 20 Uhr gibt er im Ali-Theater Tiengen ein Solokonzert unter dem Motto „Afrikanische Weltmusik“. Der Musiker tritt zum wiederholten Male in Waldshut-Tiengen auf, und seine Fans können sich auf neue Songs freuen. Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefonnummer 07741/640 77 58 sowie im Internet (www-ali-theater.de).

Markenzeichen des Singer-Songwriters Adjiri Odametey ist seine warme, erdige Stimme. Der Multi-Instrumentalist beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Adjiri Odametey wuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra auf, wo schon immer Menschen verschiedener Ethnien ihre musikalischen Traditionen pflegten. Durch seine Auslandstourneen als Jugendlicher lernte er unterschiedlichste Stilrichtungen kennen, die ihn beeinflussten. Adjiri Odametey war Mitglied in Bands wie dem Pan African Orchestra und nahm deren Debütalbum „Opus 1“ im legendären Real World Studio von Peter Gabriel auf.

Mit seiner „Afrikanischen Weltmusik“ schuf Odametey einen eigenen individuellen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln. Die Presse schreibt über ihn: „Sein Leben ist ein Paradebeispiel für die Möglichkeiten eines kulturellen Zusammenpralls. Das Interesse sowohl an den traditionellen afrikanischen als auch den modernen westlichen Einflüssen sorgt für eine reiche Basis, auf der seine einzigartigen musikalischen Talente beruhen.“ Bekannt wurde Odametey durch den Titelsong seiner ersten CD „Mala“. Nun präsentiert er mit „Dzen“ seine dritte CD.