Waldshut-Tiengen Ali-Theater: Satire auf den Theaterbetrieb

„Hamlet stirbt ... und geht danach Spaghetti essen“. Mit diesem provokativen Titel lud jetzt der Freiburger Tausendsassa und Schauspieler Bernd Lafrenz ins Ali-Theater nach Tiengen ein.

Tiengen (til) Alle Jahre wieder beendet das städtische Kulturamt mit ihm die Saison. Lafrenz bietet in einer One-Man-Show auf seine höchst skurrile Art Einblick in Shakespeares Dramen. Diesmal also Hamlet. Aber erstmalig trat er nicht alleine sondern mit zwei weiteren Schauspielern auf. Und Hamlets Geist schwebte zwar als Totenkopf über die Bühne (sogar mit Zigarette) und sein berühmter Monolog („Sein oder Nichtsein...“) wurde lebhaft zitiert, aber sonst war einiges anders und überraschend.

Die leider wenigen Zuschauer nahmen nämlich an einer teils sehr klamaukigen Generalprobe teil: Drei Schauspieler spielen an diesem Abend 17 verschiedene Rollen. Da gibt es den engagierten Regisseur Magnus M. Härtel (Olaf Kreutzburg), den Intendanten (Bernd Lafrenz) und die Vorsitzende des Theaterfördervereins (Christine Kallfaß) als Stimme des Volkes. Aber sie sind auch Pressevertreter, Feuerwehrmann, Köchin, Putzfrau, Kulturausschussvorsitzender und mehr.

Und man merkt schnell: Es geht hier nicht um eine Parodie auf Shakespeare, sondern um eine Satire auf den Theaterbetrieb. Nicht „Sein oder Nichtsein“ ist das Thema sondern „Traditionelles Theater oder Regietheater“. Da geht es um den Bildungsauftrag des Theaters, um Kampf und Eifersucht bei der Rollenverteilung und um Sparmaßnahmen.

Das alles kommt im ersten Teil sehr hektisch und sprunghaft daher, vor allem aber sehr übertrieben, mit Botschaften überladen und im Stil der Commedia del’Arte. Da gibt es zwar eine hinreißende Tango-Szene, aber sonst nur viel Klamauk. Erst nach der Pause wird es spannender: Sehr gelungen die Show, wenn das gesamte Theaterpersonal in wechselnden Dialekten nacheinander zu Worte kommt. Und schließlich der Höhepunkt, wenn die drei Schauspieler aus dem Off erfahren, dass ihre eigene Hamlet-Inszenierung, über die sie sich so leidenschaftlich zerstritten hatten, zum Berliner Theatertreffen eingeladen wird. Ein etwas überfordertes Publikum dankte für großen schauspielerischen Einsatz.