Waldshut-Tiengen / Aichen Aichen geht gut aufgestellt ins neue Jahr

Ortsvorsteher Christian Maier zieht positive Bilanz bei der Bürgerversammlung in der Gemeindehalle. Investitionen in die Feldwegesanierung betrugen 21 244 Euro. Einwohnerzahl steigt inzwischen wieder an

Eine positive Bilanz zog Ortsvorsteher Christian Maier bei der Bürgerversammlung in der Gemeindehalle. "Wir haben wieder einiges bewegt und unsere Mittel sinnvoll eingesetzt", sagte er. Unter den Gästen konnte er OB-Stellvertreterin Rita Mosel sowie die Stadträte Bernhard Boll, Johannes Fleig und Markus Ebi begrüßen.

Rita Mosel referierte zur Entwicklung der Stadt. Sie freute sich, unter den Besuchern auch viele junge Mitbürger begrüßen zu können. "Für die Stadt sind die zehn Ortschaften ein wichtige Bereicherung", sagte sie.

Der Ortschaftsrat traf sich acht Mal zu öffentlichen Sitzungen, so berichtete Ortsvorsteher Christian Maier. Zu den Bauanträgen, die in den Sitzungen behandelt wurden, zählte auch ein Antrag des Antennenvereins zum Bau eines neuen Technik-Häuschens. Großes Thema war das Feldwegesanierungsprogramm, wobei in Aichen 21 244 Euro investiert wurden. Ein Drittel der Kosten ging zu Lasten der Ortschaft. Für 1284 Euro wurde ein neuer Schneepflug als Anbauteil für den Rasenmäher angeschafft.

Im Erdgeschoss der Gemeindehalle wurden neue Räume für Turngeräte und den Hausmeister eingerichtet. Die Halle wurde dreizehn Mal vermietet (920 Euro Mieteinnahmen) und die Alpenblickhütte 24 Mal (560 Euro). Positiv klang auch die Bevölkerungsstatistik: Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr stiegen die Einwohnerzahlen wieder an, von 309 auf 318 Personen. Es gab zwei Geburten, vier Sterbefälle und elf Zuzüge.

In der anschließenden Diskussion wurden die Breitbandversorgung, die Zukunft der Spitäler und das neue W-LAN auf dem Schulhof angesprochen. Bisher hatte sich der Antennenverein per Funk um einen guten Fernsehempfang und ein zufriedenstellendes Internet gekümmert. Was bringt die Zukunft? Die Stadt werde mit der Verlegung von Leerrohren in absehbarer Zeit die notwendige Infrastruktur für ein Glasfasernetz bereitstellen, erklärte Gerhard Albicker von den Stadtwerken. Bei der Netzvergabe könne dann auch der Antennenverein zum Zuge kommen.