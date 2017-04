Waldshut-Tiengen Afiyat Moschee ist jetzt fertig

Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde lädt am Sonntag, 9. April, zum Tag der offenen Tür, um mit den Bürgern Waldshut-Tiengens und Umgebung die Fertigstellung der Afiyat Moschee in der Badstraße zu feiern.

Tiengen – Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde möchte mit den Bürgern Waldshut-Tiengens und Umgebung die Fertigstellung der Afiyat Moschee in der Badstraße mit einem Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag feiern. Das bestehende Gebäude wurde innerhalb eines guten Jahres komplett saniert und umgebaut. Im oberen Bereich ist der Gebetsraum, unten sind Küche, sanitäre Anlagen und Gemeinschaftsräume.

„Wir freuen uns, wenn sehr viele Menschen kommen und wir miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Shakeel Ahmad Umar, Imam für Süd-Baden-Württemberg. Eine Moschee ist für die Ahmadiyya Muslim Gemeinschaft nicht nur der Ort, an dem sich die Muslime zum gemeinsamen Gebet versammeln, sondern auch eine Stätte der Begegnung. Führungen durch die Moschee und eine Ausstellung zu verschiedenen Themen wie Gott, der Islam, die Gemeinde, die neue Moschee, der Koran – er wird auch in deutscher Übersetzung ausliegen- sind geboten. In einem Zelt auf der für den Verkehr gesperrten Straße vor der Moschee wird für das leibliche Wohl gesorgt. Am kommenden Samstag in Tiengen und in Waldshut werden Mitglieder der Gemeinde an einem Stand noch persönlich zu dem Tag der offenen Tür einladen und Flyer verteilen. An den Ständen wird auf einem Banner „Liebe für alle, Hass für keinen“ stehen, dies ist Leitspruch der Ahmadiyya Muslim Gemeinschaft, die jegliche Gewalt im Namen von Religion ablehnt und sich gesellschaftlich und sozial einbringt. Bundesweit werden zum Beispiel mit ihren Jugendorganisationen an Neujahr Reinigungsaktionen durchgeführt und in Abstimmung mit den jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Bäume als Symbol für ein friedliches Miteinander gepflanzt.

Dies ist auch in Waldshut-Tiengen so. Junge Männer der rund 60 Mitglieder starken Ahmadiyya Gemeinde führen die Reinigungsaktion durch. Bäume hat die Gemeinde bereits sechs in Waldshut-Tiengen gepflanzt. Der nächste wird am 22. April 2017 um 10 Uhr in Gurtweil bei der Schule gepflanzt. Auch hierzu lädt die Muslim Gemeinde ein.

Tag der offenen Tür

Am Sonntag, 9. April, von 11 bis 18 Uhr, lädt die Ahmadiyya Muslim Gemeinde zum Besuch in ihre neue Afiyat Moschee, Badstraße 22a (Eingang von der Hebelstraße aus), ein. Wer weitere Fragen hat, kann sich an Zia Qamar wenden unter Telefonnummer 0175/9066407 oder per E-Mail (ahmadiyya-wt@gmx.de), Informationen im Internet: www.afiyat-moschee.de und www.ahmadiyya.de

Am Sonntag, 9. April 2017, von 11 bis 18 Uhr, lädt die Ahmadiyya Muslim Gemeinde zum Besuch in ihre neue Afiyat Moschee, Badstraße 22a (Eingang von der Hebelstraße aus), ein. Wer weitere Fragen hat, kann sich an Zia Qamar wenden, Telefon: 0175-9066407, E-Mail: ahmadiyya-wt@gmx.de, Internet: www.afiyat-moschee.de und www.ahmadiyya.de