Waldshut-Tiengen Afiyat-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Tiengen eingeweiht

Beim großen Festakt am Montag waren neben zahlreichen Gemeindemitgliedern und Vertretern der Stadt auch das Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinde dabei, der aus Pakistan stammende Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Die Veranstaltung war weltweit live zu verfolgen.

Tiengen – Die Afiyat-Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in der Tiengener Badstraße wurde in einer Zeremonie feierlich eingeweiht. Eigens dafür angereist war Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, das spirituelle Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaa. Nachdem er eine Gedenktafel an der Fassade enthüllt hatte, betete der Kalif gemeinsam mit Gemeindemitgliedern und pflanzte als Zeichen der Liebe, der Freundschaft und des friedlichen Miteinanders einen Baum im Außenbereich der Moschee.

Bei der offiziellen Feier, die durch Kamerateams weltweit live vom Tiengener Festplatz aus übertragen wurde, versammelten sich rund 250 Gemeindemitglieder, Würdenträger, Vertreter der Stadt, Nachbarn der Moschee und Interessierte in einem Festzelt. In seiner Ansprache, die auf Deutsch übersetzt wurde, sagte der Kalif: „Wir verbreiten die wahre Botschaft des Islam.“

Er betonte, dass die Ahmadiyya-Gemeinschaft für Freundschaft und Offenheit stehe. Für einen wahren Moslem sei es Pflicht, seine Moschee, aber auch seine Nachbarn und ihre Kirchen und Synagogen mit allen Mitteln zu verteidigen. Auch der Bundesvorsitzende der Ahmadiyya, Abdullah Uwe Wagishauser, erklärte: „Jede Moschee der Ahmadiyya ist ein Zeichen für den friedlichen Islam unter dem Motto 'Liebe für Alle – Hass für Keinen'.“

Damit widersetze man sich mit 15 000 Moscheen weltweit und über 50 bundesweit den extremistischen und fundamentalistischen Auswüchsen des Islams. In Vertretung des Oberbürgermeisters beglückwünschte Sylvia Döbele die Gemeinde zum gelungenen Umbau der bereits seit zwölf Jahren genutzten Räume eines ehemaligen Sportgeschäfts. Bereits am Tag der offenen Tür (SÜDKURIER berichtete) habe man sich einen Einblick in die Kultur und die Art der Religionsausübung machen dürfen. „Sie haben ein kleines Juwel geschaffen“, so Döbele, die die Wichtigkeit des Dialogs betonte und für die Bereitschaft zu diesem dankte.

Rainer Stockburger, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut-Tiengen, sprach die verschiedenen Formen des Glaubens an und sagte: „Wir müssen uns nicht die Köpfe einhauen, auch wenn das Fremde manchmal Angst macht. Wenn Menschen miteinander sprechen können, dann müssen wir keine Angst mehr haben.“ Lörrachs Bürgermeister Michael Wilke berichtete über die Erfahrungen in seiner Stadt, wo sich gerade ebenfalls eine Ahmadiyya-Gemeinschaft bilde, und den dort geförderten interreligiösen Dialog. Durch das Programm des Abends führte der Imam der Waldshut-Tiengener Moschee, Shakeel Umar Mahmood. Den Abschluss der Veranstaltung machte ein gemeinsames Essen.

