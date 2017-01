Waldshut Adolf Bornhauser im Interview: "Weizsäcker kam zu uns auf die Bühne"

Adolf Bornhauser, der als letztes Gründungsmitglied des Musikzugs St. Florian Waldshut als aktiver Musiker zurücktritt, nennt seine Beweggründe.



Herr Bornhauser, nach 52 Jahren als aktives Mitglied des Musikzugs St. Florian Waldshut ziehen Sie sich nun als Musiker zurück. Was hat Sie dazu bewogen?

Wissen Sie, ich war Gründungsmitglied des Musikzuges und werde im August 90 Jahre alt. Es ist nun an der Zeit, mich zurückzuziehen. Die aktive Mitgliedschaft bedeutet auch einen relativ hohen Zeitaufwand. Und das wird mir langsam ein bisschen zu viel. Etliche Gründungsmitglieder haben sich schon lange von der Musik getrennt oder sind gestorben. Ich war das letzte Gründungsmitglied, das bis jetzt aktiver Musiker war.

Was haben Ihre Vereinskollegen gesagt?

Ich habe im Januar den Verein darüber informiert. Aber die Musik lebt nach wie vor und wird auch meinen Rücktritt verkraften.

Welches Instrument haben Sie gespielt?

Trompete. Die spiele ich schon, seit ich 14 Jahre alt bin.

Wie kam es zur Gründung des Vereins?

Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals Mitglied bei den Junggesellen und später bei den Ehemaligen. Wir hatten immer ein bisschen Probleme mit der Musik. Dann gab es einen Ausflug der Ehemaligen, und wir haben ausgemacht, wer ein Instrument besitzt, bringt es mit. Mein Bruder Oscar, Herrmann Frommherz, Theo Tröndle und Karl Schmidt – alles alte Waldshuter – haben ihre Instrumente mitgebracht. Zum Teil waren sie schon aktiv in der Stadtmusik. Auf dem besagten Ausflug haben wir dann zusammen Musik gemacht. Das war eine Riesengaudi. Zwar hat nicht alles gleich geklappt, aber das gehörte dazu und hat uns animiert, eine eigene Musik zu gründen. Der Spielmannszug wurde bereits drei Jahre vorher im Jahr 1961 gegründet und ein paar Aktive haben sich sofort dazu bereit erklärt, sich uns anzuschließen. Und so kamen die Florianer zusammen.

Wie kam der Name zustande?

Der Name hat sich erst später ergeben. Florian ist der Schutzpatron der Feuerwehr und das Ganze lief ja unter dem Namen Feuerwehrkappele. Und bis heute hat sich dann der Name durchgesetzt.

Können Sie sich noch an ihren ersten Auftritt erinnern?

Ja, das war bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Waldshut. Damals waren wir 17 Musiker und der Spielmannszug. Und so konnten wir auch die kombinierten Märsche spielen. Das war eine Wucht und hat Wirkung gezeigt. Unsere erste Sitzung haben wir im Oberen Tor in der Zunftstube der Narro-Zunft abgehalten. Damals war ich auch Zunftmeister. Hans Kübler hat sich damals dazu bereit erklärt, uns zu leiten. Als es dann um die Besetzung des Vorsitzenden ging, wurde Peter Fleck gewählt. Unsere ersten Auftritte haben wir bei Feuerwehrveranstakltungen, Geburtstagen und Fasnacht gehabt. So sind wir Stück für Stück bekannt geworden. Damals hat man uns liebevoll die Hochrhein-Ständerlekapelle genannt. Wir haben dann pensionierte Dirigenten gefunden, die uns aushilfsweise Proben gegeben haben. Später hat Walter Hederer, der den Spielmannszug als Dirigent geleitet hat, auch den Musikzug übernommen. Durch Walter Hederer waren wir drei Mal in den USA. Ich war stellvertretender Vorsitzender und zusammen mit Hederer und Fleck haben wir die Geschicke des Musikzugs 20 Jahre lang geleitet.

In den USA hatten Sie auch Auftritte?

Ja, Höhepunkt für uns war die erste Amerikareise im Jahre 1972. Damals waren wir an der Steuben-Parade in New York dabei. Das war einfach unvergesslich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir von einer Jestetter Künstlerin Wappen, Krüge und Trinkbecher als Geschenke mitgenommen haben. Leider ist unterwegs viel zu Bruch gegangen. Aber die Besucher der Konzerte haben uns die Scherben aus den Händen gerissen und sie wieder zusammengesetzt. Aber wir waren noch zwei weitere Mal in Amerika. Aus Anlass des 200-jährigen Unabhängigkeitstages Amerikas 1976 waren wir als offizieller Botschafter des Landes Baden Württemberg eine viel umjubelte Gruppe und waren bei der Jubiläumsparade durch die Fifth Avenue dabei. Das dritte Mal war eine Rundreise mit 70 Musikern und 70 Reisegästen. Das war enorm.

War die erste USA-Reise der Höhepunkte für den Musikzug?

Sie gehört zu den Erlebnissen, die man nie mehr vergisst. Unvergesslich für mich ist auch der Deutsche Feuerwehrtag, der 1990 in Friedrichshafen stattgefunden hat. Da war die ganze deutsche Feuerwehr-Prominenz vertreten. Auch der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl waren da. Wir haben mit unserem St. Florians Musikzug in der Zeppelinhalleden musikalischen Teil der Veranstaltung übernommen und viel Beifall geerntet. Weizsäcker kam dann zu uns auf die Bühne und hat uns gratuliert und erzählt, dass er früher auch einmal Musik gemacht hat. Wir haben ihn dann eingeladen, Mitglied bei uns zu werden (lacht). Dieser Auftritt war auch ein einmaliger Höhepunkt.

Sie waren beim ersten Wunschkonzert am Chilbisonntag dabei. Wie kam es zu der Idee?

Die hatte ein Mitglied des Spielmannszuges. Und drei Jahre nach der Gründung gab es das erste Konzert. Im Laufe der Jahre hat sich das Wunschkonzert zur erfolgreichsten Chilbi-Veranstaltung entwickelt. Das Wunschkonzert der Stadtmusik am Chilbimontag gab es erst ein paar Jahre später. Bei unserem ersten Wunschkonzert war das Zelt zwar noch nicht voll, aber wir haben trotzdem über 700 DM eingenommen. Wir haben die Summe dann auf 1000 DM erhöht und dem Matthias-Claudius-Haus gespendet. In den ersten Jahren traten auch zwei Kameraden. Werner Wollensack, bekannt als Wolli, und Herbert Völk als Humoristen auf. Beide haben unser Programm sehr bereichert. Die Spenden haben jährlich zugenommen. Das hat sich einige Jahre lang auf rund 9000 DM eingespielt. Und wir wollten endlich die 10 000er-Marke knacken. Also bin ich eine Wette eingegangen. Wetteinsatz war, dass wir alle drei – also Peter Fleck, Walter Hederer und ich – als Täfelebuben bei der Chilbi mitmarschieren. Die Wette haben wir angenommen und eingelöst. Das war ein Riesenerlebnis und eine tolles Leistung des Publikums. Die Summe von 10 000 DM wurde erreicht. Als Werner Kübler dann den Vorsitz inne hatte, haben wir ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt. Ziel waren 30 000 Euro, um einen Krankentransportwagen anzuschaffen. Beim Wunschkonzert stand das Auto schon auf der Bühne und Werner Küble konnte den Zündschlüssel an die Caritas überreichen. Weitere erfolgreiche Veranstaltung waren die jährlichen Seniorennachmittage in der Stadthalle.

Sie sind nicht nur Gründungsmitglied des Musikzuges, sondern waren unter anderem auch 40 Jahre bei der Feuerwehr Waldshut, 33 Jahre CDU-Stadtrat, 24 Jahre lang Zunftmeister der Narro-Zunft und 25 Jahre lang Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Hochrhein. Dazu haben Sie als Schlossermeister einen eigenen Betrieb geführt. Wie haben Sie alles unter einen Hut bekommen?

Das frage ich mich heute auch. Bei mir spielte sich das Vereinsleben nach meinem Feierabend ab. Und glücklicherweise hat mich meine Frau auch in vielen Bereichen unterstützt. Aber sie hat auch mal gesagt, dass es schön wäre, wenn ich mal wieder zu Hause wäre.

Was wünschen Sie dem St. Florianszug für die Zukunft?

Das er weiter besteht und neue Mitglieder gewinnen kann. Denn ein paar Junge fehlen im Verein. Viele sind eher an Guggenmusiken interessiert und nicht an Volksmusik. Aber es findet sich immer mal wieder jemand, der sich uns anschließt.





Zur Person

Adolf Bornhauser wurde in Lörrach geboren und ist in Waldshut aufgewachsen, wo der 89-Jährige bis heute lebt. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, vier Enkelkinder und einen Urenkel. Er ist Schlossermeister und war bis zu seinem Renteneintritt selbstständig in Waldshut. Zu seinen Hobbys zählt er Drechseln. Unter anderem hat er rund 1000 kleine Gelten für die Narro-Zunft Waldshut hergestellt. Er war unter anderem CDU-Stadtrat, Feuerwehrmann, Vorsitzender der Narro-Zunft, Mitbegründer des Musikzugs St. Florian, Mitglied bei den Junggesellen 1468 und später bei den Ehemaligen und saß im Aufsichtsrat der Volksbank Hochrhein.