Waldshut-Tiengen Abschluss an der kaufmännischen Berufsschule: Zeugnis für 177 Auszubildende

An der Kaufmännischer Berufsschule wurden 177 Auszubildende mit Zeugnissen verabschiedet. 23 Prozent der Absolventen erhielten einen Preis – das ist ein Rekord an der Schule.

Waldshut – Für 177 von 183 angetretenen Auszubildenden ging jetzt der schulische Part ihrer Lehrzeit zu Ende. In der Kaufmännischen Berufsschule in Waldshut konnten die jungen Kaufleute am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde entgegennehmen. 35 Schüler erhielten auf Grund ihrer erbrachten Leistungen ein Lob.

Sieben Schülerinnen wurden für ihre exzellenten Notendurchschnitte mit Preisen ausgezeichnet. Damit konnten 23 Prozent der Schüler des Abschlussjahrgangs mit einem Lob oder Preis ausgezeichnet werden. Das sind noch einmal etwas mehr als im auch schon sehr erfolgreichen vergangenen Jahr. Nach der offiziellen Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter und Abteilungsleiter Norbert Lüttin richtete Schulleiter Karl-Heinz May das Wort an die Absolventen. In seiner Rede gab Karl-Heinz May den Absolventen den Ratschlag mit auf ihren weiteren beruflichen Weg, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern weiter an sich zu arbeiten, um so nicht nur kurzzeitiges Glück, sondern langfristige Zufriedenheit zu erfahren. Im Anschluss an die mahnenden Worte des Schulleiters erhielt im Rahmen der kleinen jeder Lob- oder Preisträger Feierstunde seine Urkunde ausgehändigt.

Die sieben Preisträgerinnen mit einem Notenschnitt von 1,6 und besser bekamen zusätzlich dazu von Oberstudienrätin Irmgard Blatter-Kramhöller einen Buchpreis sowie von Schulleiter Karl-Heinz May einen Geldpreis überreicht, der vom Förderverein gestiftet wurde. Die beiden besten Absolventinnen des Jahrgangs, Lorena Frommherz aus Höchenschwand und Maryna Temnyuk aus Stühlingen, konnten sich Dank ihres Gesamtnotenschnittes von 1,2 über ein Preisgeld von 100 Euro freuen.

Preise