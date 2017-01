Waldshut-Tiengen Abschied nach 33 Jahren

Die langjährige Leiterin des evangelischen Kindergartens in Tiengen, Ellen Grether-Laufer, ist nach mehr als drei Jahrzehnten in den Ruhestand verabschiedet worden

Die Kindergartenleiterin Ellen Grether-Laufer wurde in der evangelischen Christuskirche Tiengen von Pfarrer Rainer Stockburger offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde Ellen Grether-Laufer von ihren Kolleginnen, einer Gruppe Kindern und dem evangelischen Gemeinderat verabschiedet. Bei der Verabschiedung kam erneut zum Ausdruck, wie beliebt und geschätzt die Leiterin des Kindergartens ist. Ellen Grether-Laufer hat am 22. August 1983 den evangelischen Kindergarten in Tiengen als Leiterin übernommen, in den 33 Jahren hat sie vieles bewegt, denn es war viel Eigeninitiative nötig, um den Kindergarten zu dem zu machen, was er heute ist. Ellen Grether-Laufer war eine Kindergartenleiterin mit Leib und Seele. Bild: Theresia Rüdiger