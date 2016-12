27.12.2016 08:32 Rafael Herrmann Tiengen Abrocken vor der stillen Zeit in Tiengen

Am Tag vor Heiligabend wurde es noch einmal so richtig wild. Wer genug vom Weihnachts-Shopping hatte, kam ins Ali-Theater, um bei der After-Shopping-Party der Spätzünder so richtig unbesinnlich zu sein und ganz nach Frontsänger Klaus Herold „abzurocken nach dem anstrengenden Tütentragen“.

