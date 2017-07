Waldshut Abiturfeier an der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Die Absolventen des Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums an der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut halten mit ihrem Abitur die Eintrittskarte zur Karriere in Händen. Der Jahrgangsbeste Simon Freiberger erhält mehrere Preise.

36 Abiturienten des Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums an der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut erhielten in der festlich geschmückten Gemeindehalle von Horheim ihre Zeugnisse überreicht. Jahrgangsbester war Simon Freiberger (Biotechnologisches Gymnasium) mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

Schulleiter Thomas Gehr lobte die Leistungen des Jahrgangs und freute sich mit den Schülern über die errungene Eintrittskarte in viele aussichtsreiche Bereiche des beruflichen und gesellschaftlichen Lebens. Gleichzeitig mahnte er auch bei Politik und Gesellschaft an, darauf zu achten, dass Bildungswege, wie das berufliche Gymnasium, erhalten bleiben, um möglichst vielen jungen Menschen die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg durch eigene Leistung zu geben.

Zum ersten Mal gab es einen Preis des Fördervereins der Schule für außerunterrichtliches Engagement. In Vertretung des Vorsitzenden übergab Sabine Kortmann den Preis an Rafaela Bialas und würdigte so ihr jahrelanges Engagement im Schulchor und als Klassensprecherin.

Die Absolventen feierten ihren Erfolg mit einem bunten Show-Programm und ließen die zahlreichen Eltern, Geschwister und Freunde teilhaben an ironisch gewürzten Erinnerungen an eine schöne Schulzeit. In ihrer charmanten Abschlussrede charakterisierten Selin Sengül und Luis Weber den Unterschied zwischen Ernährungswissenschaftlichem und Biotechnologischem Gymnasium als fundamentalen Unterschied im Lebensstil. Sie dankten ihren Lehrern und Mitschülern für eine wunderbare Zeit, in der sie sich in einer Atmosphäre des Wohlwollens hätten weiterentwickeln dürfen. Der Abend wurde umrahmt von der Brass Band der Justus-Liebig-Schule und vom Oberstufen-Chor unter der Leitung von Markus Tannenholz.

Die Preisträger