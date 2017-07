Waldshut-Tiengen Abitur: 55 Schüler schließen Technisches Gymnasium in Waldshut ab

Abitur: 55 Schüler schließen Technisches Gymnasium in Waldshut ab

55 Schüler beenden erfolgreich das Technische Gymnasium in Waldshut. TG-Abteilungsleiter Jürgen Ketterer spricht von der „akademischen Green Card“, mit der den Absolventen nunmehr die Zukunft offenstehe.

Waldshut – Der Abiturjahrgang 2017 des Technischen Gymnasiums (TG) Waldshut weist besondere Merkmale auf. Zum einen fiel die Reifeprüfung in das Jahr des 40-jährigen Bestehens der Schule, zum anderen war das erklärte Ziel dieses Jahrgangs „Make Abi great again!“ – was mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 und den Leistungen von Jonas Schlachter, Jonas Sirch (beide mit einem Schnitt von 1,0) und Claudius Thomas (Schnitt von 1,1) als erreicht betrachtet werden kann.

Von insgesamt 63 zum schriftlichen Abitur zugelassenen Schülern konnten im Rahmen der offiziellen Abiturfeier im Katholischen Gemeindehaus in Waldshut 55 Schülern und zwei Schülerinnen die Zeugnisse zur Allgemeinen Hochschulreife überreicht werden.

Preise für besondere Leistungen erhielten Jonas Schlachter (Deutsch, Scheffelpreis), Joseph Falk (Englisch), Claudius Thomas (Französisch), Jonas Sirch (Mathematik), Jonas Schlachter (Geschichte mit Gemeinschaftskunde), Jonas Sirch (Physik), Andreas Matt (Physik), Timo Fuhrmann (Chemie), Felix Enderle (Sport, Alfred-Maul-Medaille), Manuel Rüger (Plansecur-Preis) und Mario Graf (Plansecur-Preis).

Ansprachen bei der Abiturfeier

In ihren Ansprachen gratulierte Schulleiter Frank Decker und TG-Abteilungsleiter Jürgen Ketterer den Abiturienten zum Erhalt des Bildungsabschlusses. Jürgen Ketterer sprach von der „akademischen Green Card“, mit der den Absolventen nunmehr die Zukunft offenstehe. Doch nicht nur der Blick in die Zukunft stand im Mittelpunkt dieser Abiturfeier, sondern auch der Blick auf Vergangenes, wie ihn Mario Graf in seiner launigen Abiturrede einzufangen versuchte.

Zur Atmosphäre der Abiturfeier trug nicht nur die Organisation durch die Schülerinnen des Abschlussjahrgangs und die tatkräftige Unterstützung der nächstjährigen Abiturienten bei, sondern auch die musikalische Umrahmung durch ein Bläsertrio, bestehend aus den Absolventen Domenico Cassisi, Andreas Matt und einem Musikerkollegen, ebenso die Moderation durch Jan Pfeiffer.