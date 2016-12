WaldshutTiengen Ab 2017 kann an der Justus-von-Liebig-Schule studiert werden

Ab dem Schuljahr 2017/18 können Erzieher per Fernstudium an der Justus-von-Liebig-Schule Sozialpädagogik und Management studieren. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld. Der Landkreis möchte dieses Angebot auch auf andere Bereiche und Kreisschulen ausweiten.

Waldshut – Ab dem Schuljahr 2017/18 können angehende und fertig ausgebildete Erzieherinnen an der Justus-von-Liebig-Schule studieren. Die Liebig-Schule bietet als Studienzentrum des Landkreises Waldshut den Hochschulabschluss Bachelor of Arts im Bereich Sozialpädagogik und Management an. Es handelt sich bei dem Angebot um einen Fernstudiengang. Möglich macht ihn die Zusammenarbeit von Landkreis und Liebig-Schule mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld.

„Der komplette Studiengang kann aber bei uns absolviert werden, man muss kein einziges Mal nach Bielefeld“, erklärt Andreas Ackermann, Leiter der Abteilung Soziale Berufe und des Studienzentrums an der Liebig- Schule. Er gehört zu den Lehrkräften der Liebig-Schule, die ergänzt durch externe Dozenten, die Studieninhalte vermitteln werden. Das Studium kann parallel zur Erzieher-Ausbildung in vier Jahren (integrativer Studiengang) oder im Anschluss daran parallel zur Berufstätigkeit in zwei Jahren (konsekutiver Studiengang) absolviert werden. Zugangsvoraussetzung sind das Abitur oder die Fachhochschulreife. Die Fachhochschulreife kann parallel zur Erzieherausbildung an der Schule erworben werden, so dass im Anschluss das Studium absolviert werden kann.

Die verkürzte Studiendauer ist möglich, weil rund die Hälfte der Studieninhalte durch die Erzieherausbildung bereits abgedeckt ist und anerkannt wird. Fehlende Inhalte werden in übers Jahr verteilten Stunden an Freitagen und Samstagen vermittelt. An Gebühren fallen beim integrativen Studiengang monatlich 185 Euro, beim konsekutiven 285 Euro an, zuzüglich jeweils 150 Euro Aufnahmegebühren und 500 Euro für die abschließende Bachelorarbeit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen so hervorragenden Abschluss anbieten können, der enorme berufliche Möglichkeiten eröffnet“, sagt Thomas Gehr, Leiter der Justus-von-Liebig-Schule. Der Landkreis Waldshut, der keine Fachhochschule hat, wertet das Angebot als einen wichtigen ersten Schritt. Weitere sollen in Zusammenarbeit mit seinen anderen beruflichen Schulen folgen. „Wir bemühen uns, auch in anderen Bereichen ein Fernstudium mit Bachelorabschluss anzubieten“, sagte auf Anfrage Markus Siebold, Leiter des Amtes für Kreisschulen.

