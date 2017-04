Waldshut-Tiengen Aarbergtreff in Waldshut-Tiengen feiert sein einjähriges Bestehen

Aarbergtreff in Waldshut-Tiengen feiert sein einjähriges Bestehen

Der Aarbergtreff 60 +/- feiert getreu seinem Motto „Miteinander – Füreinander“ sein einjähriges Bestehen. Das Angebot am ersten Samstag im Monat kommt gut an. Die Leute, die den Treff besuchen, wollen vor allem miteinander sprechen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Waldshut - Der Aarbergtreff 60 +/- feiert getreu seinem Motto „Miteinander – Füreinander“ sein einjähriges Bestehen. Vor einem Jahr trafen sich im Kinderhaus St. Johannes zum ersten Mal Senioren des Waldshuter Stadtteils zu Kaffee, Kuchen und einem Plausch. Organisiert wird der Treff seitdem jeden ersten Samstag im Monat von Angela Schmidt-Rotzinger, der Leiterin des Kinderhauses, und ihren zehn Mitstreiterinnen.

"Wir wollten ein Angebot für die Begegnung schaffen, da es hier oben weder Cafés noch Einkaufsmöglichkeiten gibt", sagt sie. Verschiedene Programmpunkte wurden bereits angeboten, darunter auch Musikdarbietungen durch einen Akkordeon-Spieler.

Mittlerweile wird darauf verzichtet, denn "die Leute möchten miteinander sprechen", weiß Angela Schmidt-Rotzinger. Das Alter der Besucher ist nicht wichtig. "Jeder ist willkommen", bestätigt auch Marga Nägele vom Organisationsteam. Deshalb habe man sich auch Aarbergtreff 60 +/- genannt.

Die Gäste freut es. Rege wird an den in U-Form aufgestellten Tischen geplauscht und diskutiert. Mittlerweile kommen durchschnittlich 25 Menschen zum Treff und durch Mundpropaganda werden es immer mehr. Einige reisen aus Waldshut an, eine Frau sogar aus Albbruck. Die Gemeinschaft sei laut Angela Schmidt-Rotzinger bereits eingeschworen: „Wenn jemand mal nicht kommt, dann wird er auch vermisst.“

Seinen Anfang genommen hatte das Projekt vor einem Jahr, als sich fünf engagierte Bewohnerinnen des Aarbergs für das Projekt zusammengeschlossen hatten. Denn obwohl hier mittlerweile knapp 2000 Menschen leben und somit mehr als in Waldshuts größtem Ortsteil Gurtweil, gibt es weder Cafés noch Einkaufsmöglichkeiten.

Zwar fahren regelmäßig Busse und auch zu Fuß erreicht man die Stadt in einer halben Stunde, der Weg jedoch ist vor allem für Senioren beschwerlich. Finanziert wird der Aarbergtreff 60 +/- durch Spenden. Von diesen können die Frauen Dekorationsmaterial, wie diesmal thematisch passen zu Ostern, sowie Kaffee und Kuchen für die Zusammenkünfte organisieren.

Mittlerweile wird angestrebt, den beliebten Treff in die neue Kindertagesstätte in der Eichholzstraße zu verlegen. Dort gebe es laut Leiterin Angela Schmidt Rotzinger die besseren Voraussetzungen für die Treffen.

Besonders die Tische und Stühle seien dort bereits vorhanden. Im Kinderhaus St. Johannes müssten diese erst von den Frauen in die Mehrzweckhalle gebracht werden.

findet jeden ersten Samstag im Monat in der Mehrzweckhalle des Kinderhauses St. Johannes statt.