Waldshut-Tiengen AKW Leibstadt schon wieder vom Netz

Noch bevor es richtig eingeschaltet war, musste das Kernkraftwerk Leibstadt am Freitag wieder abgeschaltet werden. Als Grund für das plötzliche Abschalten beim Hochfahren nach sechsmonatigem Stillstand geben die Atomaufsicht Ensi und das Kernkraftwerk ein technisches Problem in der Abgasanlage an und betonen dabei, dass das Problem im nichtnuklearen Teil der Anlage aufgetreten sei und keine radioaktiven Stoffe freigesetzt wurden. Die Abgasanlage soll umgehend instandgesetzt werden und das Kernkraftwerk voraussichtlich am Montag ans Netz gehen.

Das Kernkraftwerk Leibstadt hatte seit August zwangsweise pausieren müssen. Bei der turnsusmäßigen Jahresrevision war an den Hüllrohren mehrerer Brennelemente Korrosion festgestellt worden. Als Ursache der Korrosion gibt das Kernkraftwerk partielle Überhitzung der Brennelemente an: Sie seien nicht immer und vollständig vom Kühlwasser umflossen gewesen (Dryout). Nach einem vom Kernkraftwerk vorgelegten Konzept für einen problemlosen Weiterbetrieb – zu dem Konzept gehört auch eine Leistungsreduktion – hat die Atomaufsicht Ensi am Donnerstag das Wiederanfahren des Kraftwerks genehmigt, obwohl nicht endgültig geklärt ist, wie es zu den Dryouts gekommen ist.

Gegen die Wiederinbetriebnahme hatten unter anderem auch Greenpeace und die Schweizerische Energiestiftung protestiert. Weitere schweizerische und deutsche Organisationen forderten die Stilllegung des Kernkraftwerks. Auch das Land Baden-Württemberg und das österreichische Bundesland Vorarlberg sprachen sich gegen die frühe Inbetriebnahme aus.

Die Parlamentarische Staatssekretärin im deutschen Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, sagte am Samstag: „Es ist bedauerlich, dass das Kraftwerk wieder angefahren werden darf, obwohl die Ursachen für die Schäden an den Hüllrohren nicht restlos aufgeklärt zu sein scheinen.“ Die Entscheidung obliege jedoch der Schweizer Aufsichtsbehörde Ensi. Das Bundesumweltministerium habe die Schweizer Behörde bereits vor dem Wiederanfahren auf Fachebene um ein Gespräch und einen Austausch gebeten. „Wir möchten natürlich die technischen Hintergründe, die zur Entscheidung für ein Wiederanfahren geführt haben, verstehen und nachvollziehen können, denn die deutsche Bevölkerung in der Grenzregion ist sehr besorgt“, so Schwarzelühr-Sutter.

Kritik an dem Hochfahren des Kernkraftwerks kommt auch von Schweizer Expertenseite: „In einem Hochrisikobereich wie jenem der Kernenergie müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Ursachen von Schäden an einem Kraftwerk vollständig geklärt werden, bevor es wieder ans Netz gehen darf." Eigentlich müsste die Prozedur in einem solchen Fall auch von der Sicherheitsbehörde gleich bekannt gegeben werden. Im Falle des KKW Leibstadt – mit seinen weltweit einzigartigen Dryout-Problemen – hätte sich von allem Anfang an der Beizug von unabhängigen Experten geradezu aufgedrängt. Etwa Experten der Kommission für nukleare Sicherheit sowie Experten aus der internationalen Fachkommission des Ensi, schreibt Marcos Buser, der seit 40 Jahren auf dem Gebiet der Kernenergie und der Entsorgung tätige Zürcher Geologe.

Ensi und Kernkraftwerk halten am eingeschlagenen Weg fest: Nach der Instandsetzung der Abgasanlage soll das Werk voraussichtlich am Montagabend wieder ans Netz gehen. Im Rahmen von standardisierten Funktionstests während des Wiederanfahrens sei es es zu einer automatischen Abschaltung der Abgasanlage gekommen.

Gemäß den Vorschriften wurde daraufhin die Anlage um 23.28 Uhr von Hand bei noch tiefer Reaktorleistung abgeschaltet. Der Schutz von Mensch und Umwelt sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen. Die Messsonden um das Kernkraftwerk hätten keinen Anstieg der Radioaktivität festgestellt, schreibt das Kernkraftwerk.

Die betroffene Abgasanlage filtert die Abgase aus dem Kondensator. Der Ausfall der Abgasanlage hatte keine erhöhte Freisetzung von radioaktiven Stoffen zur Folge. Alle Grenzwerte wurden jederzeit eingehalten. Das Vorkommnis steht in keinem Zusammenhang mit dem Dryout-Vorkommnis, schreibt die Atomaufsicht Ensi.