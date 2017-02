Tiengen Ältestes Mitglied der Bürger- und Narrenzunft Tiengen: Herbert Siebold wird 80

Herbert Siebold ist ältestes Mitglied der Bürger- und Narrenzunft Tiengen und in der Kolpingfamilie. Er feiert gemeinsam mit der Zunft seinen 80.Geburtstag.

Herbert Siebold feiert am 4. Februar in Tiengen seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde er in der Klettgaustadt, wo er auch aufgewachsen ist und die heutige Johann-Peter-Hebel-Schule besuchte. Nach der Schulzeit ging er auf die Landwirtschaftsschule in Waldshut, absolvierte eine Ausbildung zum Landwirt und arbeitete in der Landwirtschaft seiner Eltern mit. 1960 heiratete er seine spätere Frau Ida. Mit ihr hat er fünf Kinder, heute zählen 15 Enkel und zwei Urenkel mit zur Familie.

1961 übernahm er mit seiner Frau den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Tiengen. 1966 baute er den außerhalb der Stadt liegenden Antoniushof. Das Anwesen in der Stadt wurde zum Gasthaus Linde umgebaut, das er und seine Frau zehn Jahre lang führten. Herbert Siebold betrieb seine Landwirtschaft bis zum Rentenalter. Er züchtete über 30 Jahre lang die Hunderasse Bullmastiff und schrieb ein Buch darüber.

Heute befasst sich Herbert Siebold unter anderem mit handwerklicher Tätigkeit sowie mit künstlerischen Holzarbeiten. Mit großer Sorgfalt verarbeitet er dazu Nussbäume. Siebold ist Mitglied bei der Kolpingfamilie und seit 58 Jahren Mitglied der Bürger- und Narrenzunft, davon sechs Jahre lang Zunftschryber. Heute ist er das älteste aktive Zunftmitglied. Mit der Zunft feiert der Jubilar im Schlosshof Tiengen seinen Geburtstag.