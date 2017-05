Waldshut-Tiengen 83-Jährige lässt Einkaufswagen kurz aus den Augen und wird bestohlen  Polizei mahnt zur Vorsicht

Eine Senioren wurde in einem Geschäft bestohlen, als sie sich kurz von ihrem Einkaufswagen abgewandt hatte. Der fehlende Geldbeutel fiel ihr erst an der Kasse auf. Die Polizei gibt Tipps, wie solche Situationen vermieden werden können.

Ein Diebstahl, der sich am Montagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in Tiengen ereignet hat, nimmt die Polizei zum Anlass, um erneut vor Taschendieben zu warnen und zur Vorsicht zu mahnen. Laut Polizeibericht, kaufte eine 83-Jährige in dem Geschäft ein und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen liegen. Am Obst- und Gemüsestand wandte sich die Frau vom Wagen ab und hatte ihn kurzzeitig nicht im Blick. Diese Gelegenheit nutzt ein unbekannter Täter: Er nahm unbemerkt den Geldbeutel und weitere Gegenstände aus der Handtasche heraus und verschwand. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte.

Da solche Diebstähle immer wieder vorkommen und meistens ältere Frauen die Opfer sind, gibt die Polizei folgende Tipps. Beim Einkaufen sollte die Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche oder -korb gelegt werden. Die Handtasche sollte nie unbeaufsichtigt abgestellt oder am Einkaufswagen abgelegt werden, stattdessen sollte sie verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt getragen werden. In jedem Gedränge sollten Menschen zudem besonders aufmerksam sein und ganz bewusst auf Taschendiebe achten.