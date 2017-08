vor 4 Stunden Kai Oldenburg Waldshut-Tiengen 549. Waldshuter Chilbi: Munterer Schlagabtausch beim Gulaschessen in der Stadtscheuer

Das Gulaschessen an Chilbi-Montag ist nicht nur ein Garant für flotte Sprüche, sondern auch immer wieder gut für neue Ideen. So schlug Thomas Völk von den Ehemaligen vor, dass Waldshut Tiengen den Laufpass geben solle und sich künftig mit Dogern zusammen tun solle. Dem Brexit, so Völk, solle nun der Walxit folgen.