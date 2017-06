Tiengen 51-Jähriger weist auf Parkverbot hin  und wird geschlagen

Ein 35-Jähriger fühlte sich durch den Hinweis auf ein Parkverbot offenbar provoziert und schlug zu. Ihn erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ein 51-jähriger Mann hat sich bei einem Streit auf einem Parkplatz Verletzungen im Gesicht zugezogen. Laut Polizeibericht, gerieten zwei Kunden eines Einkaufscenters in Tiengen am Samstagmittag in einen handfesten Streit.

Der Grund dafür war wohl der Hinweis auf ein Parkverbot. Der 51-Jährige soll einem 35-Jährigen darauf hingewiesen haben, dass dort, wo dieser sein Auto geparkt hatte, Parkverbot bestehen würde. Dadurch fühlte sich der 35-Jährige provoziert und reagierte mit einem Schlag. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, so die Beamten.