Waldshut 28 Schüler schließen das Berufskolleg an den Kaufmännischen Schulen in Waldshut mit der Fachhochschulreife ab

28 Schüler schließen das Berufskolleg an den Kaufmännischen Schulen in Waldshut mit der Fachhochschulreife ab

Die Absolventen des Berufskollegs an den Kaufmännischen Schulen Waldshut feiern ihre Hochschulreife. Die Zwillinge Lucia und Ronja Bader erhalten Preise für ihren Schnitt von 1,3. Lehrerin Brigitte Maier-Ladwig wünscht den Schülern, sie sollen Biss haben im Leben.

Zu einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,0 beim Erlangen der anerkannten Fachhochschulreife gratulierten Lehrer, Eltern und Gäste den 28 Schülern des Berufskollegs an den Kaufmännischen Schulen in Waldshut-Tiengen. Die Preisträger waren in diesem Jahrgang die Zwillinge Lucia und Ronja Bader mit einem Notendurchschnitt von 1,3.

Drei Schüler des Jahrgangs erhielten außerdem für ihre guten Leistungen ein Lob: Manuel Pfeifer mit einem Schnitt von 1,7, Adrian Dobler mit einem Schnitt von 1,9 und Katharina Längin mit einem Schnitt von 2,0. Die Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten nahmen Sarah und Leah van der Linden, Koray Sözmen, Hüseyin Malakcioglu und Mara Menstell wahr. Mit den Worten des Absolventen Lukas Vandamme und musikalischem Einstieg am Klavier von Koray Sözmen ging es munter in den Abend.

Auch Schulleiter Karl-Heinz May fand feierliche Worte für die Absolventen des Berufskollegs: „Euch wurde in den Abschlussprüfungen viel abverlangt und ihr habt diese Aufgabe gemeistert, herzlichen Glückwunsch.“ Doch auch die Eltern wurden im selben Atemzug gelobt: „Ihre Unterstützung hat Früchte getragen, Gratulation auch Ihnen.“

Außerdem betonte Karl-Heinz May auch die Wichtigkeit der Rolle der Absolventen in der Gesellschaft und appellierte auch an ihr politisches Engagement, wählen zu gehen und zu interagieren. „Wir brauchen euch nicht nur in unserer Arbeitswelt, wir brauchen euch überhaupt in unserer Gesellschaft, um unser soziales Zusammenleben zu gestalten.“ Für Brigitte Maier-Ladwig stellte der Abend zwei Aufgaben dar: einmal die Aufgabe als Abteilungsleiterin des Berufskollegs und in der Funktion als Klassenlehrerin der Abschluss-Klasse. Als Abteilungsleitern erklärte Meier-Ladwig, dass Erfolg immer das Ergebnis aus Können, Wollen und Glück sei. Glück hatten die Schüler beispielsweise mit den Lehrern oder überhaupt mit der Wahl für die Schule. Auch sie gab den Fachabiturienten einen Ratschlag mit auf den weiteren Weg: „Man muss Biss haben im Leben.“