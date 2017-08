Tiengen 25 Jahre Veteranen FC Tiengen  Spieler sind seit der Jugend dem Verein verbunden

Die Veteranen-Abteilung des FC Tiengen 08 hat ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Neben vielen Rückblicken gab es auch eine Ehrung für den Vorsitzenden Wolfgang Back, der die Abteilung von Beginn an führte.

Tiengen – Ein Tag voller Harmonie, Freude und Gesang: Die Veteranen vom FC Tiengen feierten am Freitag ihr 25-jähriges Bestehen und hielten dabei Rückschau auf große Spiele, Feste, Reisen und gesellige Anlässe. Mit einer kleinen Schwarzwaldrundfahrt begann die Jubiläumsfeier, die zum Feldberg führte und am frühen Abend im FC-Vereinsheim endete. FC-Präsident Armin Leichenauer empfing dort die muntere Reisegesellschaft und freute sich darüber, dass der Verein für die FC-Veteranen gewissermaßen Ausgangspunkt für eine lebenslange freundschaftliche Verbindung ist. Leichenauer dazu: "So etwas gibt es nicht alle Tage und ist nur möglich, weil von Anfang an auch die Ehefrauen im sportlichen und später auch im geselligen Bereich mit eingebunden waren."

Wolfgang Back, seit 25 Jahren Leiter der FC-Veteranen, freute sich in seinen Grußworten, dass nach der kleinen Schwarzwaldrundfahrt sich mit Walter Huber und Arthur Zamecnik auch die ältesten Mitglieder mit Ehefrauen noch einfanden, genauso wie die Ehefrauen einiger verstorbenen Mitglieder. Back ging noch einmal auf die Geschichte der FC-Veteranen ein, die 15 Gründungsmitglieder 1992 zählte, die einst Jugend-, Aktiv- oder AH-Spieler des FC Tiengen 08 waren.

Ehrenvorsitzender Ewald Maier, der von 1970 bis 1985 als Vorsitzender den Verein prägte, griff noch tiefer in die "FC-Geschichtskiste" und erzählte mit launigen Worten, was sich in den vergangenen 50 Jahren beim FC Tiengen so alles ereignete. Vom alten Langenstein-Stadion bis zum neuen Stadion jenseits der Wutach gab er viele Anekdoten aus seiner Perspektive zum Besten, wobei er an viele Fakten, Daten und Namen erinnerte. Seine Zuhörer waren Zeitzeugen, nahmen seine Worte mit freudiger Erinnerung zur Kenntnis.

Wido Utz beleuchtete mit einer Bildpräsentation das FC-Veteranendasein in den vergangenen 25 Jahren, bei der sich fast alle Anwesenden in irgendeiner Form beim Fußballspiel, geselligem Anlass oder bei einer Kurzreise wieder fanden. Erinnerungen zuhauf gab es an diesem Abend, der viele Beweise für eine lebendige FC-Gemeinschaft lieferte. Das Schlusswort war Ehrenpräsident Wolfgang Hörr vorbehalten. Und der nahm die Aufgabe wortwörtlich und sagte "Danke". Punkt.

Wolfgang Hörr, der von 2001 bis 2015 an der Spitze des Vereins stand und wie Ewald Maier in seiner Zeit vieles für den FC Tiengen bewegte, begnügte sich freilich nicht nur mit diesem einen Wort. Er streifte aus anderer Perspektive ebenfalls das FC-Veteranen-Dasein. Höhepunkt seiner Ausführungen waren die Dankesworte für Wolfgang Back, der von Anfang an die Geschicke der FC-Veteranen mit viel Umsicht leitet. "Du hast Dich ein Leben lang für den FC Tiengen eingebracht", sagte er unter dem Beifall der Anwesenden und überreichte Back einen Geschenkkorb. Beim gemütlichen Teil kam die Stimmung schnell zum Höhepunkt und frohe Lieder schallten Richtung Langensteinstadion, der Stelle, bei der sich die meisten Veteranen vor mehr als 50 Jahren einst als Jugendspieler begegneten.