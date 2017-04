Tiengen 22. Minimarathon für Schulmannschaften in Tiengen

Beim 22. Mini-Marathon für Schulteams starten am Dienstag, 16. Mai, 2772 Teilnehmer im Langensteinstadion in Tiengen.

Tiengen – Im Langensteinstadion Tiengen findet am Dienstag, 16. Mai, der 22. Mini-Marathon für Schulmannschaften statt. Mini-Marathon ist ein Mannschaftswettbewerb.

Jede Mannschaft besteht aus zwölf Schülerinnen und/oder Schülern, von denen die zehn schnellsten in die Wertung kommen. Jeder Teilnehmer läuft dabei den zehnten Teil eines Marathons, das sind genau 4,2195 Kilometer; zusammen ergibt das also die Marathonstrecke. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen und in den weiterführenden Schulen nach Geschlechtern getrennt. Die Grundschüler laufen nicht die ganze Strecke, sondern jeweils 2,10975 Kilometer.

Mit 2772 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 231 Mannschaften aus 67 Schulen des Landkreises Waldshut sowie aus der Schweiz habe der Minimarathon seine Teilnehmerzahlen auf hohem Niveau halten können und seine Stellung als größte Schulsportveranstaltung in Baden–Württemberg, wenn nicht von ganz Deutschland, untermauert. Dies teilte Roland Heß vom Organisationsteam mit. Der Wettbewerb umfasse alle Schularten.

Neben den Grundschulen, den Haupt- und Werkrealschulen, den Gemeinschaftsschulen, den Realschulen, den Gymnasien und den Beruflichen Schulen treten auch noch alle Arten von Sonderschulen an, von den Schulen für Lernbehinderte über die Schulen für Körperbehinderte bis hin zu den Schulen für Geistigbehinderte.

Die Bandbreite der Schularten zeigt sich auch im Organisationsteam: Jutta Kuhlmann-Isele (Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen), Mirko Sigloch (Alemannenschule Wutöschingen), Felix Lehr (Realschule Stühlingen), Roland Heß (ehemals Grund- und Werkrealschule Gurtweil), Robert Stihl (Klettgau-Gymnasium Tiengen), sowie Susanne Boll (GWRS Gurtweil) vom Regionalteam Sport des Staatlichen Schulamtes Lörrach. Dank der Mitwirkung von Sponsoren können an die jungen Sportler T-Shirts überreicht werden.

Die Strecke beginnt und endet im Tiengener Langensteinstadion. Die Streckenführung verläuft je nach Wettkampfklasse beiderseits der Wutach. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn sich hier zahlreiche Zuschauer einfänden, die die Wettkämpfer mit Anfeuerungsrufen unterstützen. Mitorganisator Roland Heß: "Zwar ist das Ganze ein Schulwettbewerb, aber wir dürfen uns darauf freuen, zahlreiche jugendliche Spitzenathleten des Bezirkes Hochrhein zu sehen, darunter auch Titelträger und Platzierte bei Badischen und baden-württembergischen Meisterschaften." Um 9 Uhr eröffnen die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1 und 2 den Wettbewerb. Der letzte Startschuss ist gegen 12.20 Uhr vorgesehen.