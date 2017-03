Waldshut-Tiengen 150 Besucher beim Kunstfest des Hochrhein-Gymnasiums

Die Bald-Abiturienten der Kurse Musik und Kunst präsentierten ihre Werke unter dem Motto \"Metamorphose\". Zum 500. Refomationsjubiläum kreierten Schüler darüber hinaus vier bemalte Bänke im Rahmen des Lutherprojekts \"Was uns trägt\".

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Waldshut (til) Die „Bald-Abiturienten“ der Kurse Musik und Kunst am Hochrhein-Gymnasium hatten zum Kunstfest 2017 geladen. Und 150 neugierige Gäste kamen, um einen Einblick in deren Arbeiten zu gewinnen. Sie wurden festlich begrüßt mit einer Sinfonie des 17-jährigen Wolfgang A. Mozart, gespielt vom Orchester des Kurses Musik, geleitet von Musiklehrer Ulrich Tomm und von vier verschiedenen Schülerinnen dirigiert. Anschließend führte Kunsterzieher Matthias Sochor in die Ausstellung seiner 19 Kursteilnehmer ein, die diesmal unter dem Motto „Metamorphosen“ stand.

Auf drei Stockwerken des Gymnasiums waren die bildkünstlerischen Projekte ausgestellt, die die Schüler nach der Auseinandersetzung mit den Künstlern Rembrandt, Michelangelo und Cindy Sherman in ihre eigene Bildsprache umgesetzt hatten: in Malerei, Skulpturen, Videos und Filmen. Doch die größte Aufmerksamkeit erregten vier Bänke im Erdgeschoss, die von elf jungen Kursteilnehmern künstlerisch gestaltet waren. Sie stellten sich damit dem diesjährigen Lutherprojekt „Was uns trägt“. Herausgekommen sind vier bemalte Sitzbänke in einer spannenden Auseinandersetzung mit der Bilderwelt von Cranach, Luther oder Dürer und der Welt von heute. Jede Bank trägt ihre ganz eigene Handschrift und ist später für öffentliche Plätze bestimmt, Vielleicht auch als Highlight für die Waldshuter Kaiserstraße?

Aber auch andere Arbeiten bestechen: etwa ein fotografierter Wachtraum, der die Verwandlung zur Wassernixe aufzeigt (mit einer echten Keramikfigur), interessante Skulpturen oder bildstarke Malereien im Spiel mit Maske und Verhüllung. Beeindruckt dankte Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurkove dem engagierten Kursleiter und den jungen Künstlern: „Diese Präsentation zeigt gymnasiales Niveau!“ Und zum Trost für alle, die bei dieser einmaligen Aktion nicht dabei waren: Die Malereien, Zeichnungen, Fotografien und eine Auswahl der Skulpturen bleiben bis Ende Mai im Schulhaus ausgestellt!