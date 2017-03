Ende für Bewerbungsfrist für Amt des Ersten Beigeordneten der Stadt Waldshut-Tiengen. Stelle soll zum 1. Mai besetzt werden. Gemeinderat wird am 3. April abstimmen

Waldshut-Tiengen – Für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Waldshut-Tiengen haben sich laut Oberbürgermeister Philipp Frank bis zum Ende der Bewerbungsfrist 13 Personen beworben. OB Frank: "Die Resonanz auf die Stellenausschreibung zeigt, dass es sich um eine interessante Position in einer spannenden Stadt handelt – mit viel Gestaltungsspielraum." Bei den Bewerbern handelt es sich ausschließlich um männliche Kandidaten, die sowohl aus der Region als auch von außerhalb kommen. Frank: "Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden werde ich in den nächsten Tagen eine engere Auswahl sowie das weitere Auswahlprozedere bestimmen."

Sobald der Waldshut-Tiengener Gemeinderat am 3. April über den Nachfolger von Martin Gruner, der im November vergangenen Jahres seinen Rücktritt zum 1. Januar 2017 bekannt gab, abgestimmt hat, soll der Neugewählte am 1. Mai die Stelle des Ersten Beigeordneten antreten. Zu den Aufgaben des Bürgermeisters in Waldshut-Tiengen gehören laut Stellenausschreibung die Bereiche Bauverwaltung, Planungsamt einschließlich Baurecht, Hochbauamt, Tiefbauamt, Baubetriebshof und Stadtgärtnerei. Somit fallen Großprojekte wie Sanierung der Stadthalle in Waldshut mit Schwimmbad und Sauna in den Zuständigkeit des Ersten Beigeordneten. Auch die Sanierungsprojekte in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen sowie Freibäder, Kornhaus in Waldshut, Feuerwehrgerätehaus in Waldshut und Brandschutz in den städtischen Gebäuden fallen in den Geschäftsbereich. OB Philipp Frank: "Unter dem Strich braucht es für die erfolgreiche Besetzung der Position eine Persönlichkeit, die neben der fachlichen auch die persönliche Kompetenz mitbringt, um die bauliche Entwicklung positiv zu gestalten."

Weiter sagt er: "Wichtig ist mir auch die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und gleichzeitig auch – vor dem Hintergrund der "Mitmachstadt – die Bürgerschaft proaktiv und wertschätzend mitzunehmen."

Im Jahr 2014, als es um die Bürgermeister-Nachfolge des pensionierten Manfred Beck ging, gab es sechs Bewerber, von denen neben Martin Gruner lediglich ein weiterer Kandidat in die Endrunde gekommen war. Die Amtszeit eines Bürgermeister beträgt acht Jahren. Auf die Stelle bewerben können sich Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Das Gehalt beläuft sich laut Landeskommunalbesoldungsgesetz aus dem Jahr 2010 für den Ersten Beigeordneten einer Stadt von bis zu 30 00 Einwohner – Waldshut-Tiengen hat rund 23 000 – auf 6430 Euro bis 6810 Euro.