Ühlingen-Birkendorf Wilderer-Abend ein Riesen-Erfolg - mit Bildern!

Der Bunte Abend der Wilderer-Zunft war ein voller Erfolg. In der ausverkauften Steinatalhalle gab es tolle Sketche, Tanz und Büttenreden.

Beim Einmarsch zu den Klängen des Stimmungsduos "Funmusic" haben sich die Narrenräte, die Maskengruppe, jede Menge Narrensamen und eine riesengroße Anzahl Ballettmädchen hinter ihrem Vorsitzenden Fabian Brogle auf der Bühne formiert. Mit seiner gereimten Begrüßung hat der Wildererboss die närrischen Gäste willkommen geheißen.

Unter ihnen waren in der ausverkauften Steinatalhalle auch Bürgermeister Tobias Gantert und seine Frau Angela, Ortsvorsteherin Silvia Zeitz und ihr Mann Hans-Jürgen, Pfarrer Schwarz, die Ehrenpräsidenten Ralf Jehle und Thomas Duttlinger von der Kleggau-Narrenvereinigung sowie Timo Schäuble von der Schlüchttal-Narrenvereinigung. Im Publikum waren auch „Stiegele-Chatzen“ aus Ühlingen, „Schwanenmüller“ aus Lauchringen, „Rombachwiebli“ aus Birkendorf und der HüRi aus Hürrlingen-Riedern vertreten.

Die große Garde hat mit einem schwungvollen Marsch das Programm eröffnet und die Bütt freigegeben für Konrad Sieber, eine feste Größe am Bunten Abend. „Ich nehm' Euch mit durch Zeit und Raum“ lautete sein Motto; und er hat das Publikum in bewährter Weise mit in die große weite Welt. Bei seiner Episode über einen Tupper-Abend in Untermettingen stellte er fest, dass das echte schwache Geschlecht die Männer sind.

Daniel Schliffke lieferte eine Show zum Mitdenken. Eine Augenweide war der Tanz der Kleinen Garde. Absolut gekonnt haben sich die Mädchen in ihrem braun-grünen Blätter-Outfit im Dschungel bewegt. Die Leitung lag in den Händen von Jennifer Bächle, Bianca Kohler und Johanna Lindner.

Den beiden Senioren Ludwig (Jürgen Bächle) und Leo (Hannes Baumgartner) wurde im Altersheim in Ühlingen gekündigt, was auch nicht verwunderlich ist, denn sie schienen keineswegs senil oder gebrechlich, vielmehr haben sie mit unzählige Anekdoten über ihre Mitbürger lustig durch das Programm geführt. Der Rollator war allenfalls das Transportmittel für das Tannenzäpfle. Für die Disziplin Skifahren wurden sie sogar von der Gemeinde gesponsert. Die zwei staunten nicht schlecht, als eine „echte“ Bewohnerin des Altenheims auf der Bühne erschien und ihren Karl gesucht hat. Drei weitere Mitbewohner haben sie unterstützt. Eswar ein mit gekonnter Mimik gespielter Sketch von Simone Häring, Silke Bächle, Ralf Jehle und Markus Gisy.

Erhebliche Schwierigkeiten hatten "Die Drei von der Baustelle", und zu allem Übel ist auch noch der ungern gesehene Beamte von der Aufsichtsbehörde aufgetaucht. Robert Böhler konnte mit dem „Klo update 2000“ die Besucher mit den Neuheiten rund ums WC vertraut machen.

Der Bunte Abend in Untermettingen ist ein echter Publikumsmagnet, und so ist es nicht verwunderlich, dass es auch „Stau nach Mettingen“ gegeben hat. Die „Jungen Wilden“ haben diesen Stau mit einem rasanten Hit-Mix präsentiert und in Windeseile die Kleider angepasst.

Nicht wegzudenken beim bunten Abend der Wilderer sind tänzerische Darbietungen. Sie waren allesamt perfekt und boten ideenreiche Choreographien. Diese Perfektion wurde von den passenden Kostümen noch unterstrichen. Eine grandiose Idee, war der Stangentanz der Wilderer-Frauen. Jede Frau hat vor sich und hinter sich mit lebensgroßen Puppe getanzt, die an Stangen befestigt waren.

Die Männer brillierten in farbenfrohen Kostümen mit einem orientalischen Tanz. Gekonnt choreographiert von Katharina Zeitz und Anika Brogle, kamen sie nicht ohne Zugabe von der Bühne. Die „Große Garde“ unter der Leitung von Carolin Hagmann und Teresa Bröcheler hat den Schlusspunkt hinter den Abend gesetzt. Die Mädchen brillierten mit einem Tanz, zu dem mehrere Hits zusammengeschnitten waren. Das war perfekt getanzt mit sportlichen Elementen. Klar, das die Garde eine Zugabe geben musste.

Fabian Brogle konnte am Schluss auf eine gekonnte Live-Sendung blicken. Er bedankte sich besonders bei den Helfern hinter der Bühne. Mit dem Wilderer-Flashmob ist der Vorhang für den bunten Abend 2017 gefallen.