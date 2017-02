Ühlingen-Birkendorf Wiiberobed: Frauen treiben es in Birkendorf bunt

Frauen begeistern beim Birkendorfer Wiiberobed mit närrischen Beiträgen. Auftritte strapazieren Lachmuskeln des Publikums.

Ühlingen-Birkendorf (asz) Gleich zum Auftakt des Birkendorfer Wiiberobeds brachte die Gitarrengruppe mit einem bunten Potpourri von Kostümen und Liedbeiträgen früherer Jahre eine fröhliche und ausgelassen Stimmung in den mit viel weiblichem und auch männlichem närrischen Publikum voll besetzten Hirschensaal.

Dort tummelte sich auch manch buntes Volk wie Damen mit einem mit allerlei Zubehör bestückten Mantel, eine Gruppe Bäcker mit speziell gewürzter Pizza oder eine Brillenputz-Kolonne, vor der selbst die Brille von Pfarrer Schwarz nicht sicher war. Durch den sehr unterhaltsamen und originellen Abend von kfd und Pfarrei führte Cornelia Ziller. Der erste Textbeitrag mit vielen Publikumslachern kam von Norbert Schwarz. Mit seinem Gesangbeitrag begeisterte Erhard Brotz als Pater Brown „Ich will allein nicht Pfarrer sein, kommt herein, nur so können wir Gemeinde sein“. Seine Kirchenchorkollegen (am Klavier Julia Baumeister) nahmen sich und die Eigenschaften ihrer Mitglieder in den einzelnen Stimmen anschließend humorvoll auf die Schippe. Was man in der Backstube am frühen Morgen so alles Neues aus dem Dorf erfährt, davon erzählten Edgar (Johanna Weber) und Jürgen (Annika Schwarz) toll gereimt mit viel Witz und Humor.

Welch ein Bekleidungswunder eine langbeinige weiße, schön geglättete Herrenunterhose für die Frau sein kann, wenn der Mann sie nicht mehr anzieht, demonstrierte Aurelia Zolg und brachte das Publikum mit ihren Verkleidungskünsten auf köstliche Weise zum Lachen.

Besonders ideenreich und vom Publikum kräftig unterstützt präsentierte sich das Gemeindeteam. Um junge Gemeindemitglieder wieder in die Kirche zu locken, stellte das Team eine eigens entwickelte App vor, die der Gemeinde wie dem Pfarrer, dem Kirchenchor oder den Minis hilfreiche Dienste leisten kann. Für Erheiterung sorgte auch der engagierte Auftritt der Friedensgrußbeauftragten (Ulrike Pöppel-Tröndle).

Mit flotten Tänzen und nicht ohne eine Zugabe von der Bühne durften die Mädchen-Gruppe in feschen Dirndl unter der Leitung von Nora Bulla und die als „Boy-Group“ auftretenden Kfd-Frauen. Diese setzten mit ihrem von Simone und Kirsten Dörflinger einstudierten Tanz den Schlusshöhepunkt des Programms. Wie schon im Vorjahr sorgten die beiden DJs Lars Braun und Tim Winkler von Beginn an für gute Stimmung. Bis weit nach Mitternacht wurde beschwingt getanzt und gefeiert.