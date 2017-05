Ühlingen-Birkendorf Wetterexperte Sven Plöger begeistert in Ühlingen-Birkendorf

Wetterexperte Sven Plöger begeistert in Ühlingen-Birkendorf

Auftakt zur Ausstellung der Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf „Klimaschutz kann jeder". Volles Haus des Gastes in Birkendorf bei Veranstaltung.

Birkendorf – Etwas Besonderes hatte sich der Gewerbeverein Ühlingen-Birkendorf als Auftakt für seine Ausstellung „Klimaschutz kann jeder“ einfallen lassen: ARD-Meteorologe Sven Plöger war zu Gast in Birkendorf mit seinem Vortrag über den Klimawandel. Sven Plögers lockerer Plauderstil machte schon vor Beginn im Foyer beim Glas Bier oder Sekt Lust, Fragen zu stellen, die einem zum Thema Wetter interessierten. Dabei wurde einem sofort klar, dass Meteorologie nicht nur sein Beruf, sondern seine Passion ist.

Die Veranstaltung wurde durch die Vorsitzende des Gewerbevereins, Birgit Rüde, eröffnet mit einem besonderen Willkommensgruß an die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Bürgermeister Tobias Gantert und Susanne Hettich von der Badenova.

Als Sven Plöger die Bühne betrat, brachte er gleich mit humorvollen Einlagen das Publikum zum Schmunzeln. Er beschrieb seine abenteuerliche Anreise und wie er Birkendorf gefunden habe. Von Ulm kommend habe ihn sein Navi über manche Schleich- und Holperwege geführt. Ein schöner Ort erwartete ihn, den er bisher noch nicht gekannt habe und, wie er feststellte, gutaussehende Leute. „Von hier aus können Sie ja wunderbar das kommende Wetter sehen“ sagte der Fachmann und erklärte, dass die hohen Schleierwolken andeuten, dass die Schönwetterphase eher wieder kurz und schon bald mit Regen besonders am Sonntag zu rechnen sei. Damit sollte er recht behalten. Als dann die Leinwand langsam von oben auf seinen Kopf runtergelassen wurde, nahm er das Missgeschick nach einer Schrecksekunde augenzwinkernd mit dem Hinweis auf, dass er nicht wusste, dass die Technik in Birkendorf schon so weit sei.

Normalerweise sei er auf zwei Minuten und 19 Sekunden Wetterbericht im Fernsehen eingestellt. Wenn er dann mal Gelegenheit habe, seinen Ausführungen zu Klima und Wetter freien Lauf zu lassen, könne es schon länger dauern. Deshalb solle man ihn ruhig stören, wenn er kein Ende finde.

Der Vortrag war so kurzweilig und informativ, dass es einer Intervention nicht bedurfte. Humorvoll und verständlich brachte Sven Plöger das ernste Thema Klimawandel den rund 300 Besuchern im vollbesetzten Haus des Gastes nahe. Die wissenschaftlichen Zusammenhänge des Klimawandels, Erderwärmung und Wetter veranschaulichte er mit teilweise heiteren Schaubildern, die zeigten, wie kompliziert und schwierig die Materie für Laien ist. Deshalb sei es wohl verständlich, dass US-Präsident Trump das Phänomen nicht verstehe, so Plöger augenzwinkernd. Die Wissenschaft sage klar: Der Mensch verändert das Klima dieser Erde. Das Publikum bedankte sich mit kräftigem Applaus.

Podiumsdiskussion mit Appell zum Mitmachen beim Klimaschutz

Nach dem Vortrag folgte eine durch Sven Plöger moderierte Podiumsdiskussion mit der Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin im Umweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Bürgermeister Tobias Gantert und Susanne Hettich von der Badenova. Die Geografin ist bei dem Energieversorger für kommunale Klimaschutzprojekte zuständig und unterstützte die Gemeinde bei der Erarbeitung des kommunalen Klimaschutzkonzepts. Tobias Gantert informierte über die Projekte der Gemeinde wie Klärschlammtrocknung, Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit LED-Laternen oder Hackschnitzelanlage. Rita Schwarzelühr–Sutter berichtete über die Programme des Bundes für den Klimaschutz. Sie appellierte an die Zuhörer: „Helfen Sie, Zukunft zu sichern, Umwelt und unseren Lebensraum zu schützen.“ Aus den Reihen des Publikums kamen Fragen wie etwa nach Radwegen, Fluglärm, Kondensstreifen und Transport des Stroms von Nord nach Süd.

Sven Plöger wurde 1967 in Bonn geboren. Er studierte von 1989 bis 1995 Meteorologie in Köln. Seit 2002 hält er Vorträge über Wetter und Klima, Klimawandel und Energiewende. Seit 1999 sagt er in Funk und Fernsehen das Wetter voraus und ist vor allem aus „Wetter im Ersten“ bekannt. Plögers Anliegen: „Die oft sehr emotionale Klimadiskussion muss sachlicher und für jeden verständlich werden“. 2010 erhielt er den deutschen Medienpreis für die beste Wettermoderation im deutschen Fernsehen. Schülerarbeiten: Zur Schau „Klimaschutz kann jeder“ hatte der Vorstand des Gewerbevereins um die Vorsitzende Birgit Rüde eine weitere Aktion initiiert. Die Grundschulen der Vier-Täler-Gemeinde wurden eingeladen, sich an einem Malwettbewerb zum Thema Klimaschutz zu beteiligen. Die Grundschulen aus Birkendorf und Untermettingen meldeten sich dafür an und stellten ihre Arbeiten in der Schlüchttalhalle aus.

