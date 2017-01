Ühlingen-Birkendorf Werkrealschule: Rektor Henning Zillessen macht auf Stärken seiner Schule aufmerksam

Rektor Henning Zillessen von der Schlüchttal-Schule wirbt auf Bürgerversammlungen für die pädagogische Einrichtung vor Ort.

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Die Bürgerversammlungen in der Schlüchttalgemeinde waren auch Podium für Rektor Henning Zilllessen von der Schlüchttal-Schule für die örtliche Werkrealschule zu werben. Er hoffe, dass auch künftig Anmeldezahlen von wenigsten 16 Schülern erreicht werden, die beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport als Mindestvoraussetzung für die Einrichtung einer 5. Klasse gelten.

Der neue Bildungsplan sieht vor, dass die Sekundarstufe identisch ist mit der Realschule. Die Schlüchttal-Schule biete aber eine größere Bandbreite was die praktische Seite betrifft, das sei ihre Stärke, so der Rektor. So sei die Schlüchttal-Schule eine gute Variante zur Realschule. Insbesondere Handwerksbetriebe benötigten schulisch gut ausgebildete Jugendliche. Der fehlende Nachwuchs in den Handwerksbetrieben spreche eine deutliche Sprache. Damit der Kontakt zu den Betrieben so eng wie möglich geschmiedet werde, veranstalte die Schule die Jobbörse um Praktikums- und Ausbildungsplätze zu vermitteln. So werden die Schüler optimal auf Berufsfelder vorbereitet. Das Lernen in der Werkrealschule orientiere sich an den Fähigkeiten der Schüler. Auch stehe die Schlüchttal-Schule in engem Kontakt zu den Grundschulen der Schlüchttal-Schule. Resümee des Rektors: „Die Schlüchttal-Schule ist das richtige Angebot für die Raumschaft.“