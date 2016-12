Birkendorf Weihnachtstheater des FC Birkendorf: Laienschauspieler klopfen Sprüche auf der Bühne

Laienschauspieler des FC Birkendorf führen am 25. Dezember ein Lustspiel auf. Beginn der Vorstellung um 19 Uhr.

Traditionell am 25. Dezember findet im Haus des Gastes in Birkendorf auch in diesem Jahr wieder das Weihnachtstheater des FC Birkendorf statt. Die Laienschauspieler führen um 20 Uhr unter der bewährten Regie von Gerhard Zolg das Stück „Die Sprücheklopfer“ von Anton Apprich auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Familie Häberle erwartet über Ostern Besuch aus der englischen Partnerstadt. Dabei haben Mutter Karin Häberle (Silke Eichkorn) und ihre Freundin Maria Müller (Karoline Blatter) ganz andere Sorgen. Denn sie müssen noch eine Menge Ostereier für den Osterbrunnen bemalen. Zudem kündigt der Bürgermeister (Roman Zenz) hohen Besuch zum Osterfest an. Die Männer der beiden Frauen Gottfried Häberle (Dr. Stefan Rose) und Franz Müller (Sebastian Ziller) sind alles andere als begeistert über die zahlreichen Eier in ihren Wohnhäusern. Sie freuen sich mehr auf das anstehende Pokalspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern-München.

Die beiden Söhne der Familien Thomas Häberle (Silas Bulla) und Andreas Müller (Martin Cugno) haben derweil noch ganz andere Sorgen, denn ihre Fußballmannschaft hat erneut ein Spiel verloren. Tochter Annele Häberle (Sarah Blatter) interessiert sich sehr für Andreas. Doch dieser scheint dies nicht zu bemerken.

Am Sonntagabend treffen aus der englischen Partnergemeinde Freddy (Sergius Moor) und seine Tochter Peggy (Annika Schwarz) ein. Schnell zeigen Thomas, Andreas und Gottfried Interesse an der attraktiven Peggy. Das und auch das Pokalspiel des VfB sorgen für allerlei Turbulenzen im Hause Häberle.