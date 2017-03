Ühlingen-Birkendorf Vortrag von Gerhard Albicker verschafft Einblick in die Welt des Eises

Vortrag von Gerhard Albicker verschafft Einblick in die Welt des Eises

Der Bergwanderer und Hobbyfotograf aus Ühlingen-Birkendorf präsentiert am Samstag, 18. März im großen Sitzungssaal des Rathauses Ühlingen einen sehenswerten Bildervortrag über die faszinierende Berg- und Gletscherwelt Patagoniens.

"Naturerlebnis Patagonien" heißt ein weiterer Vortrag des Ühlinger Gerhard Albicker, begeisterter und erfahrenen Bergwanderer und passionierter Hobbyfotograf. Mit eindrucksvollen Bildern, wird die faszinierende Berg- und Gletscherwelt Patagoniens in seinem Vortrag erlebbar gemacht und auf die überwältigenden Gegensätze dieser opulenten Natur hingewiesen. In seinen Bildern kann der Besucher herrliche Blicke auf die mächtigen Gletscher, wie etwa den Perito-Moreno-Gletscher erleben. Der Vortrag "Südpatagonien – eine Reise ans Ende der Welt" findet am Samstag, 18. März im großen Sitzungssaal des Rathauses Ühlingen statt, Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr. (sbw) Bild: Gerhard Albicker