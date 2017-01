ÜhlingenBirkendorf Vorfreude auf neue Einsatzjacken

Freiwillige Feuerwehr Obermettingen blickt mit drei Einsätzen auf ein eher ruhiges Jahr zurück. Kameradschaft kommt nicht zu kurz.

Obermettingen (sbw) Es war ein eher ruhiges Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Obermettingen. Zu drei Brandeinsätzen wurden die Wehrmänner gerufen. In diesem Jahr werden die Einsatzkräfte mit neuen Einsatzjacken ausgerüstet, berichtete Gesamtkommandant Oliver Kraus.

Die Feuerwehr Abteilung Obermettingen hat derzeit 19 aktive Mitglieder, so Abteilungskommandant Siegfried Maier. Zu drei Brandeinsätzen wurde man gerufen. Im Gegensatz dazu, hatte man 2015 zehn Einsätze, darunter fünf sogenannte "Baumeinsätze" im Steinatal. Dass diese Hilfeleistungseinsätze in diesem Jahr wegfielen, war sicherlich dem mächtigen Holzeinschlag im Steinatal geschuldet, meinte der Abteilungskommandant.

Zu den drei Brandeinsätzen ergänzte Schriftführer Daniel Blattert. So wurde die Wehr am 4. Januar vergangenen Jahres in die Stockenmühle gerufen. Hier war starke Rauchentwicklung durch Abbrennen eins Christbaums zu verzeichnen. Am 15. August Großalarm der Gesamtwehr Ühlingen-Birkendorf, starke Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Gebäudes in Birkendorf. Erneut ein Großalarm am 10. Oktober. In Berau brannte ein Schopf mit Traktor und Gerätschaften nahe eines Wohnhauses. Der Schopf konnte nicht mehr gerettet werden, jedoch das nahe Wohnhaus.

Gut klappte auch die Zusammenarbeit mit der Untermettinger Feuerwehr, was bei der Herbstabschlussprobe in Obermettingen zu sehen war. Desweiteren führte die Wehr eine Alteisensammlung durch, hatte einen Arbeitseinsatz beim alljährlichen Gemeindesaalputz und war für die Bürgerversammlung mit Rehessen verantwortlich. Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz mit Ausflug, Kegelabend und Schwimmen. Kassierer Tobias Guth konnte über einen positiven Kassenstand berichten, hier machten sich besonders die Einnahmen aus der Alteisensammlung positiv bemerkbar. Stellvertretender Abteilungskommandant Andreas Erne berichtete über die 15 Proben mit einem Probenbesuch von 73 Prozent (2015:72 Prozent).

Beste Probenbesucher waren Tobias Malzacher, Niklas Güntert, Armin Blattert und Wolfgang Blattert. Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech konnte eine einstimmige Entlastung vornehmen. Er dankte der Wehr für ihre Einsatzbereitschaft und der Beteiligung am Festumzug anlässlich der 1200-Jahr-Feier in Ühlingen. Ortsvorsteher Norbert Ebi sprach auch den Dank für die Beteiligung an der Gemeindesaalreinigung aus. Bilder vom vergangenen Einsatzjahr beendeten die Hauptversammlung.