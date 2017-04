Ühlingen-Birkendorf Vorfreude auf große Fahrt: Traktorenfreunde besuchen 2018 mit Oldtimern Partnergemeinde Machecoul

Die Traktorenfreude möchten 2018 mit ihren Oldtimern, die 880 Kilometer lange Strecke in die Partnergemeinde Machecoul antreten. Anlass der ungewöhnliche Reise ist die Feier zum 45-jährigen Bestehen zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul.

Ühlingen-Birkendorf – Die Traktorenfreunde Ühlingen sind ein sehr junger Verein. Er wurde 2013 gegründet und ist seit drei Jahren ein eingetragener Verein. Von den sieben Gründungsmitgliedern, so Vorsitzender Uwe Mauch, hat man sich inzwischen auf 26 aktive Mitglieder mit zusammen 44 Traktoren gesteigert. Die Förderung und Pflege des landwirtschaftlichen Brauchtums ist den Mitgliedern ein großes Anliegen und soll auch nachfolgenden Generationen vermittelt werden.

Für 2018 haben sich die Freunde der Oldtimer Traktoren Großes vorgenommen: Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft Ühlingen-Birkendorf-Machecoul möchte man zu den Feierlichkeiten mit den Traktoren nach Machecoul fahren. Über die Planung berichtetet Franz Thoma, der die zu fahrenden 880 Kilometer schon abgefahren ist. Geplant sind 11 Etappen, sodass die Gruppe pünktlich zum Jubiläum vom 18. bis 22. Mai in Machecoul ankommen. Die Rückfahrt auf Laster organisieren die Franzosen. Der Bericht von Schriftführerin Marie Schwarz zeigte die verschiedenen gemeinsamen Traktorausfahrten auf, die Teilnahme an der 1200 Jahr Feier Ühlingens, die Restaurierungsarbeiten am Bähnle mit 57 Arbeitsstunden, die Teilnahme am Erntedankumzug in Berau und das traditionelle „Moschtfäscht“ in Ühlingen. Kassierer Claus Schuler konnte einen positiven Kassenstand vorweisen. Für Ortsvorsteher Klaus Müller ist die Pflege alten Brauchtums, die Pflege der alten Traktoren und die Pflege der Erfahrungen untereinander von großer Bedeutung. Er dankte den Traktorenfreunden für die Teilnahme am Festwochenende 1200 Jahre Ühlingen und für das „Moschtfäscht“ als kultureller Bestandteil im Ort. Auf der Agenda für dieses Jahr stehen wieder zahlreiche gemeinsame Ausfahrten. Diese sind auf der homepage aufgelistet. Geplant ist ein Familienwochenende in Titisee, am Dorffest und dem Weihnachtsmarkt wird man teilnehmen und das Moschfäscht darf im Herbst nicht fehlen.

