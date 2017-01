WaldshutTiengen Voller Einsatzfreude: Musikverein Riedern am Wald steht gut da

Verein aus Riedern am Wald zieht positive Bilanz. Martin Krieger ist neuer stellvertretender Vorsitzender. Er löst nach 20 Jahren Reinhard Gänswein ab.

Riedern a.W. – Der Einladung zur Hauptversammlung des Musikvereins Riedern am Wald sind Bürgermeister Tobias Gantert, Pfarrer Schwarz, die Ortsvorsteher Albert Baumeister von Riedern, Christoph Wehle von Hürrlingen und einige Ehrenmitglieder gefolgt. Vorsitzende Iris Akkermann gab einen Ausblick auf das Jahr 2017. Mit einem Probenwochenende werden sich die Musiker auf das Jahreskonzert am 8. April vorbereiten. Weitere Auftritte sind bei Gewerbeschau, beim Bezirksmusikfest in Ühlingen und beim Erntedankfest in Berau. Auch am Mittelaltermarkt wird sich der Musikverein beteiligen.

Schriftführerin Rebecca Frommherz konnte über ein reges Vereinsjahr berichten. Auswärts war der Musikverein am Dorffest in Grafenhausen, an der 1200-Jahrfeier in Ühlingen und am Schopfschellenfest in Birkendorf aktiv. Die Jungmusik hat den Martinsumzug begleitet und bei der Friedenslichtübergabe gespielt.

Dem Kassenbericht von Florian Böhler war ein Minus zu entnehmen. Die Anschaffung von Polo-Shirts, einem neuen Instrument und vor allem die Reparaturen von Instrumenten, darunter ein Bass, haben zu großen Ausgaben geführt. Diese Ausgaben konnten mit den Einnahmen vom Jahreskonzert, einem Dämmerschoppen den Zuschüssen und Spenden nicht ausgeglichen werden. Ortsvorsteher Christoph Wehle übernahm die Entlastung des Vorstands.

Unter der Leitung von Ortsvorsteher Albert Baumeister fanden die Wahlen statt. Vorsitzende ist weiterhin Iris Akkermann. Neuer Stellvertreter ist Martin Krieger. Kassierer Florian Böhler und Schriftführerin Rebecca Frommherz wurden bestätigt. Beisitzer sind Werner Enderle, Julian Bucher, Lena Rhode (neu) und Antonia Gromann (neu) und Jugendvertreterin ist Annika Schäfer. Albert Baumeister bedankte sich bei allen, die bereit waren, einen Posten zu übernehmen: "Das ist nicht mehr selbstverständlich und wird zunehmend schwieriger."

Reinhard Gänswein hat nach 20 Jahren das Amt als stellvertretender Vorsitzender abgegeben. Iris Akkermann hat sich bei ihm für seine langjährige Mitarbeit mit einem Geschenk bedankt. Sie hob hervor, dass er sich vorzüglich um die Vorbereitung und den Ablauf der Feste und Konzerte gekümmert hat.

In seinem Grußwort hat sich Pfarrer Schwarz bedankt, "jedes Fest wird aufgewertet durch die Musik" so der Pfarrer. Klaus Rhode fand anerkennende Worte dafür, dass die Tradition, das neue Jahr einzuspielen, wieder belebt wurde. Er bat darum, dies beizubehalten. Bürgermeister Gantert würdigte das Engagement des Musikervereins und betonte: "So treibt man ein Dorf um, ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg." Dem Musikverein gehören 118 Mitglieder an, davon 47 Aktive. Fünf Zöglinge werden von Lothar Bächle, Rebecca Frommherz, Annika Schäfer, Antonia Gromann, Simon Bucher und Heiko Klafki ausgebildet. Der durchschnittliche Probenbesuch vom Vorjahr mit 76 Prozent konnte wieder erreicht werden. Die besten Probenbesucher waren Lothar Bächle und Annika Schäfer mit 100 Prozent, Veronika Gromann mit 92 Prozent, Luca Fingermann mit 91 Prozent und Lena Rhode mit 90 Prozent. Sie erhielten von der Vorsitzenden Iris Akkermann ein Geschenk.