Ühlingen-Birkendorf Volkstanzgruppe Ühlingen ehrt treue Probenbesucher

Mitglieder blicken bei Hauptversammlung auf ein aktives Jahr zurück. 1200-Jahrfeier des Dorfs und Berlinreise im Frühjahr als Höhepunkte

Ühlingen (eli) Die Volkstanzgruppe Ühlingen besteht aus 31 Aktiven und wird von den beiden Vorsitzenden Rebecca Kaiser und Nadja Duttlinger geführt. Nadja Duttlinger ist zudem die Tanzleiterin. Die Tänzerinnen und Tänzer bereiten sich in den wöchentlichen Übungsstunden, die auch mal im Freien auf dem Rathausplatz stattfinden, auf ihre Auftritte vor.

Schriftführerin Rita Steffens ließ das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Ein herausragendes Erlebnis war die Berlinreise im Frühjahr. Konstantin Duttlinger aus Ühlingen, der damals ein Praxissemester beim Umweltministerium absolvierte, übernahm die Führung für die Besucher aus seiner Heimat. Die Volkstanzgruppe hat an den Umzügen am Schwyzertag in Tiengen, der Chilbi in Waldshut, dem Rosenfest in Nöggenschwiel dem Winzerfest in Erzingen, dem Kreistrachtenfest in Höchenschwand und natürlich an der 1200-Jahrfeier in Ühlingen beteiligt. Zum Programm haben auch Auftritte beim Heimatabend in Birkendorf und in einem Altersheim in CH-Felsenau gehört. Auch bei der Dorfputzete hat sich der Verein engagiert.

Dem Kassenbericht von Ulrike Sadek war zu entnehmen, dass die Anschaffung von neuen Trachten ein großer Ausgabenposten war. „Obwohl wir 2016 viel gearbeitet haben, müssen wir leider ein Minus verzeichnen“, so die Kassiererin. Mit den Einnahmen aus den Auftritten, der Teilnahme am Weihnachtsmarkt, dem Christbaumverkauf und den Zuschüssen konnten die Ausgaben leider nicht ausgeglichen werden. Ehrenmitglied Wolfgang Duttlinger bestätigte die einwandfreie Kassenführung.

Iwan Vogel wurde für fünf Jahre Mitgliedschaft geehrt. Als Vertreter der Gemeinde haben Sylvia Wiehl und Roland Probst vom Ortschaftsrat an der Versammlung teilgenommen. Probst bedankte sich bei der Volkstanzgruppe Ühlingen für die Aktivitäten, vor allem bei der 1200-Jahrfeier. „Ihr seid ein relativ kleiner Verein, da ist auch mal schwierig alles zu schaffen. Ich wünsche euch weiterhin ein interessantes Vereinsleben“, so Probst.

Die besten Probenbesucher im vergangenen Jahr waren Wolfgang Duttlinger und Nadja Duttlinger mit 97,5 Prozent, Rita Steffens und Rebecca Kaiser mit 95 Prozent sowie Angela Duttlinger und Ulrike Sadek mit 92,5 Prozent. Dabei nimmt Nadja Duttlinger jedes Mal den Anfahrtsweg von Laufenburg nach Ühlingen auf sich.