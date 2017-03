Ühlingen-Birkendorf Volkstanzgruppe Berau äußerst aktiv

Berauer Gruppe blickt auf ein Jahr mit vielfältigen Aktivitäten zurück. Vorsitzende Claudia Kaiser ehrt langjährige Mitglieder.

Berau (eli) Die Vorsitzende der Volkstanzgruppe Berau, Claudia Kaiser, konnte zur Hauptversammlung im „Schwanen“ die Mitglieder und die Eltern der Kindergruppe begrüßen. Dem Bericht der Schriftführerin Andrea Ebner war zu entnehmen, dass die Volkstanzgruppe weit mehr Aufgaben wahrnimmt als den Volkstanz. Zur Volkstanzgruppe gehören eine Kindertanzgruppe und eine Singgruppe.

Die Singgruppe gestaltete Gottesdienste in Staufen und in Bulgenbach. Sie hat am Programm bei Geburtstagen und andere Festen mitgewirkt. Bei einem Besuch im Seniorenheim St. Joachim in Ühlingen hat sie die Bewohner mit ihrem Liedprogramm unterhalten. Schon seit vielen Jahren pflegen die Mitglieder den „Schluweweg“, einen Fußweg von Berau ins Schwarzatal.

Beim Tanzsonntag in Gurtweil konnte sich die Tanzgruppe unter anderem neue Ideen holen. Im Jahreskalender stand auch das Kreistrachtenfest in Höchenschwand, das Städtlefest in Löffingen und die Beteiligung an den Umzügen beim Rosenfest Nöggenschwiel und der 1200-Jahrfeier Ühlingen. Erstmals hat die Volkstanzgruppe einen Nachmittag Cafe-International ausgerichtet. Das dargebotene Unterhaltungsprogramm kam sehr gut an, die Flüchtlingskinder haben spontan mitgetanzt. Eine wichtige Veranstaltung auch für die Vereinskasse ist der Adventsbazar. Bei einem Adventskaffee wurden die selber gefertigten Kränze und Dekos verkauft. Kassiererin Claudia Baumgartner hat über eine solide Vereinskasse berichtet. Die Volkstanzgruppe hat 300 Euro an das Projekt „Herzenssache“ und 300 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg gespendet hat. Der Freiburger Förderverein hat sich bei der Volkstanzgruppe mit einer Einladung zur Besichtigung der Einrichtung bedankt.

Agnes Gantert hat Ortsvorsteher Alexander Weiß vertreten und überbrachte die Grüße und den Dank der Gesamtgemeinde und des Ortsteils. Sie bedankte sich bei der Vorsitzenden Claudia Kaiser, „du machst sehr viel für die Kinder und die Jugendlichen“. Im Namen des Ortschaftsrats bedankte sich Agnes Gantert bei der Volkstanzgruppe besonders dafür, dass sie für einen verhinderten Verein den Seniorennachmittag übernimmt.

Vier Mitglieder konnten von der Vorsitzenden Claudia Kaiser in der Hauptversammlung geehrt werden. Die Urkunde und ein Geschenk erhielten Andrea Ebner und Gudrun Morath für 25 Jahre, Annegret Maier für 20 Jahre und Julian Kaiser für zehn Jahre Mitgliedschaft.