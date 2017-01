Ühlingen-Birkendorf/Untermettingen Untermettinger engagieren sich bei der Integration von Flüchtlingen

Ein Helfernetzwerk für Flüchtlinge ist in Untermettingen auf dem Weg. Das Café International in Birkendorf dient als Vorbild für offene Begegnungen, die ab Februar stattfinden sollen.

Auch in Untermettingen wollen sich Bürger in einem Helferkreis für Flüchtlinge engagieren. Es gehe nicht um Quantität, sondern um Qualität, sagte Bürgermeister Tobias Gantert. 18 syrische Flüchtlinge leben in Anschlussunterkünften in Untermettingen. Die Aufnahme der Menschen und die Integration stehen im Fokus der Helfer. Man möchte sich die Erfahrungen des Helferkreises in Birkendorf zunutze machen. Die Menschen sollten jedoch nicht überfordert werden, so der Bürgermeister.

Es gehe nicht sofort los mit Sprache lernen, Arbeit suchen und eigenes Leben aufbauen. Es brauche seine Zeit, dass die Flüchtlinge die Erlebnisse vor und während ihrer Flucht verarbeiten und sich in das ungewohnte Leben und die Gepflogenheiten hier in Deutschland eingewöhnen. Deshalb steht die Unterstützung bei alltäglichen Dingen sowie bei den Behördengängen im Vordergrund, so Gantert. Hausaufgabenbetreuung sei besonders wichtig.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass zu Anfang Kontakte und Begegnungen zwischen den Flüchtlingen und Untermettingern wichtig sind. Die Flüchtlinge wünschen sich mehr Begegnungen mit den Menschen im Ort, berichteten Brigitte Schumpp und Sigrid Tross-Währy. Annette Schwarz, Integrationsbeauftragte der Gemeinde, bestätigte die positiven Erfahrungen des Birkendorfer Helferkreises mit den offenen Treffen beim Café International. "Es ist aber immer wichtig, dass wir den Menschen nicht unsere Ideen und Vorstellungen überstülpen", sagte Schwarz. Das Engagement führte dazu, dass viele der syrischen Familien hierbleiben möchten.

Die Helfer wollen in der ersten Februarhälfte ein offenes Treffen im Sinne eines Café International in Untermettingen organisieren. Ortsvorsteherin Silvia Zeitz unterstütze den Vorschlag. Neben den sprachlichen und kulturellen Unterschieden und daraus resultierenden Schwierigkeiten sei der Kontakt mit den Flüchtlingsfamilien bereichernd und interessant, unterstrichen die Helfer. Die Menschen sind dankbar für die Hilfe, so der Tenor.

