Ühlingen-Birkendorf Ühlinger Bürger bringen viele Ideen zur Kurpark-Gestaltung ein

Bei einer Vor-Ort-Sitzung greift der Ortschaftsrat Ühlingen Ideen der Bürger zur Neugestaltung des Kurparks auf. Die Grünfläche liegt im Sanierungsgebiet des dritten Bauabschnitts der Ortskernsanierung. Landschaftsarchitekt Christian Burkhard wird jetzt einen Planungsentwurf vorbereiten und in einer Sitzung im Juli vorstellen.

Ühlingen – Der ehemalige Kurpark in Ühlingen hat längst nicht mehr die Funktion, die er einstmals in Zeiten aufstrebenden Fremdenverkehrs hatte, doch bleibt er eine Grünoase im Herzen Ühlingens. Diese Grünfläche liegt im Sanierungsgebiet des dritten Bauabschnitts der Ortskernsanierung. Um diese Fläche zu entwickeln und in die Entwurfsplanung einfließen zu lassen, lud der Ortschaftsrat zu einer öffentlichen Sitzung vor Ort ein, um Ideen und Anregungen der Bürger aufzugreifen. Dass Interesse an der Grünanlage vorhanden ist, zeigte der gute Besuch der Bürger und die Vielfalt an eingebrachten Ideen.

„Wie gehen wir zukünftig mit dieser Grünfläche um?“, stellte Ortsvorsteher Klaus Müller die Frage in den Raum. Derzeit erarbeite das Planungsbüro Kaiser eine aktuelle Planung des dritten Bauabschnitts der Ortskernsanierung. Dieser Bauabschnitt schließt sich an die bereits erfolgten Bauabschnitte ab der Schlüchtbrücke bis zur Kreuzung bei der Badstraße an. Der ehemalige Kurpark soll im Zuge der Baumaßnahme nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Grünfläche entstand in den 50er Jahren, als sich in Ühlingen der Fremdenverkehr entwickelte und hatte die Funktion eines Kurparks mit Wegen, Blumenrabatten und Ruhebänken als auch einer Plattform für Kurkonzerte. Die Bedeutung als Kurgarten ist schon seit Jahren vorbei.

Aufwendige Blumenrabatte wichen einer Rasenfläche, einige Wegstrukturen sind noch erkennbar. Was blieb ist ein teilweise erhaltenswerter alter Baumbestand, Herzstück ist eine mächtige Blutbuche, die laut eines jüngst erstellten Gutachtens im Rahmen einer Vitalitätsprüfung auf 180 Jahre geschätzt wurde. Am selben Ort erhalten bleiben muss auch der alte Brunnen von 1889 mit den Fußballerfiguren des Ühlinger Künstlers Erich Rastätter. Eine Quelle mit Brunnenstube im oberen Teil des Kurgartens versorgt drei Brunnen.

Die Gesamtfläche soll nun für heutige Bedürfnisse umgestaltet werden. Eine Förderung durch das Landessanierungsprogramm ist vorgesehen. Bis Herbst diesen Jahres soll die Planung fertiggestellt sein, so dass mit dem Baubeginn 3. Bauabschnitt im Frühjahr 2018 begonnen werden kann. Aus den Reihen der Bürgerinnen und Bürgern kam der Wunsch, den Park durch kleiner Veranstaltungen wie Konzerte aufzuwerten, dies allerdings in kleinerem Rahmen wegen der Anlieger. Ein Nachteil allerdings hat der Verkehrslärm der Durchgangsstraße. Eine weitere Idee ist es, den Platz mit Wasserflächen, eventuell Springbrunnen oder Wassertretbecken zu unterbrechen. Ein Bouleplatz wurde angeregt, Spieleelemente für Kinder, aber kein Kinderspielplatz, künstlerische Elemente Hinweistafeln auf historische Persönlichkeiten des Ortes. Im Rückblick auf die 1200 Jahrfeier sollte ein „Erinnerungsdenkmal“ entstehen, eventuell könnte der Begrüßungsbogen hier eine Aufstellung finden. Landschaftsarchitekt Christian Burkhard sieht in dem Ort einen zukünftigen Mehrgenerationenpark. Wichtig ist jedenfalls Barrierefreiheit und die Anlage muss pflegeleicht sein. Burkhard wird jetzt einen Planungsentwurf vorbereiten und in einer Sitzung im Juli vorstellen.