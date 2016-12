21.12.2016 12:07 Werner Steinhart Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorfer Gemeindewald verspricht niedrigeren Gewinn als 2016

Geht es nach dem Bewirtschaftungsplan 2017 für den Gemeindewald Ühlingen-Birkendorf, dann soll der kommunale Wald 2017 einen ansehnlichen Gewinn von 109 000 Euro in die Gemeindekasse spülen, allerdings niedriger als in den Planvorlagen 2016 in Höhe von 123 000 Euro, was aus dem geringeren Einschlag in 2017 resultiert. Der Gemeindewald hat eine Fläche von 985 Hektar.

