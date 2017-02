Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf will Klimaschutzkonzept bis 2027 umsetzen

Das Energieunternehmen Badenova erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Klimaschutzkonzept, dessen Eckpunkte Einsparung, erneuerbare Energien, Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit sind. In den kommenden zehn Jahren sollen so unter anderem rund 5000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Die Gemeinde lässt derzeit ein Klimaschutzkonzept durch die Badenova erstellen. Ziel des kommunalen Klimaschutzkonzepts ist es, eine umfassende energetische Ist-Zustandsdokumentation und Potenzialanalyse durchzuführen, um darauf aufbauend Strategien und konkrete kommunale Maßnahmen für eine nachhaltige, klimafreundliche und energieeffiziente Energieversorgung zu erarbeiten. Im Zentrum soll auch die Einbindung der Bürger sowie der Gewerbebetriebe stehen. Einstimmig beschloss dann auch der Gemeinderat, die erarbeiteten Maßnahmen umzusetzen.

Ein kommunales Klimaschutzkonzept entsteht im Dialog, nicht auf dem Reißbrett. Deshalb luden die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf und der regionale Energie- und Umweltdienstleister Badenova in den vergangenen Monaten zu drei Workshops ein, Maßnahmen zum Klimaschutz zu erarbeiten, Klimaschutzziele zu definieren, die umsetzbar sind. Die Maßnahmen sollen die drei wichtigsten Felder des Klimaschutzes umfassen: Energieeinsparungen auf der Verbraucherseite, Effizienzsteigerungen in der Energieerzeugung und Substitution fossiler Energieträger durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Das Konzept dient als Vorbereitung für eine grundlegende und nachhaltige Modernisierung der kommunalen Energie-Infrastruktur. Entsprechend den Vorschlägen aus den Energiewerkstätten bündelte die Badenova dies in vier Handlungsfelder: Energieeffizienz/Energieeinsparung, erneuerbare Energien, Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit.

Energieeffizienz und Energieeinsparungen sind ein Schwerpunkt, angefangen vom Aufbau eines Energiemanagementsystems für kommunale Liegenschaften bis hin zu der Erstellung eines Sanierungsfahrplans für die kommunalen Liegenschaften, Optimierung Energieeffizienz der Kläranlage und Optimierung des Heizanlagenmanagements der kommunalen Hackschnitzelanlagen.

Ein weiterer Schwerpunkt sind erneuerbare Energien, wie beispielsweise die energetische Verwertung lokaler Restholz- und Grünschnittpotenziale, Errichtung von Wasserkraftanlagen an weiteren geeigneten Standorten oder Ausbau von Photovoltaikanlagen und Speicherung. Ein weiteres Handlungsfeld ist die Öffentlichkeitsarbeit wie Schaffung einer zentralen Energieberatungsstelle, Energiespartipps für die Verbraucher, Stromsparchecks für die Verbraucher, eine Informationsplattform zum Klimaschutz oder auch Informationsreihen zu Energie-sparthemen. Und schließlich steht auch die Förderung nachhaltiger Mobilität auf der Agenda. Für Bürgermeister Tobias Gantert ist die Richtung wegweisend, was künftig umsetzbar ist und wo es Sinn macht, zu investieren. Und er fügt hinzu: "Wir haben schon einiges angestoßen, was im Konzept steht." In den kommenden zehn Jahren sollen die Maßnahmen umgesetzt werden.