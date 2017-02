Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf möchte 2017 erstmals ein Ferienprogramm anbieten

Dem Wunsch vieler Eltern folgend, möchte die Gemeindeverwaltung Ühlingen-Birkendorf dieses Jahr zum ersten Mal auch ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche anbieten. Nun bittet sie um Vorschläge für Programmpunkte.

In den Bürgerversammlungen sprach Bürgermeister Tobias Gantert den Wunsch vieler Eltern an, ein Ferienprogramm in der Gemeinde anzubieten. Für die Sommerferien 2017 soll daher in Ühlingen-Birkendorf ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt werden. Damit vielseitige und interessante Themen angeboten werden können, ist die Verwaltung auf Hilfe angewiesen.

Die Gemeinde würde sich freuen, Rückmeldungen zu erhalten, sei es von Privatpersonen, Vereinen, Gruppen oder Firmen. Die Gemeinde ist offen für alle Ideen und Vorschläge zu einem Programmpunkt selbst oder zur Unterstützung für einen Programmpunkt, beispielsweise auch Essens-, Material- oder sonstige Spenden, um etwaige Kosten für die Teilnehmer zu senken. Jeder Vorschlag ist willkommen von allen, die sich gerne für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde einsetzen möchten, um deren Sommerferien aktiv und attraktiv zu gestalten.

Wer sich vorstellen kann, einen oder mehrere Programmpunkte für die Kinder zu planen und durchzuführen, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Die Gemeindeverwaltung wird die eingegangenen Rückmeldungen sammeln, koordinieren und ein entsprechendes Programm für die Sommerferien zusammenstellen. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Hauptamtsleiterin Heike Hartmann zur Verfügung unter Telefon 07743/92 00 24 oder per E-Mail (Heike.Hartmann@uehlingen-birkendorf.de).