Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf investiert 1,6 Millionen Euro für Baugebiet "Südliche Brühlstraße"

Die Erschließung des Bauareals in Birkendorf ist der größte Posten im jüngst verabschiedeten Haushalt 2017. Anschaffungen für den Bauhoffuhrpark für 352 000 Euro sind ebenfalls geplant. Gemeinde hat Mehreinnahmen durch Wassergebühren

Ühlingen-Birkendorf – Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr den Haushalt 2017. Mit einem Gesamtvolumen von 17,163 Millionen Euro liegt er über dem Haushalt von 2016. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von rund 3 Millionen Euro. Und somit ist der Haushalt 2017 keineswegs ein „ Sparhaushalt“. Im Fokus stehen einerseits Bestandserhalt und andererseits der Ausbau der Infrastruktur. Größtes Projekt ist die Erschließung des Neubaugebiets „Südliche Bühlstraße“ in Birkendorf mit einer Investitionssumme von 1,6 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt. Vorgesehen ist eine Neuverschuldung um 350 000 Euro.

Im Bereich der Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen kann von Mehreinnahmen in Höhe von 423 600 Euro gerechnet werden, das ist ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die wesentliche Verbesserung betrifft die zu erwartende Steigerung des Gebührenaufkommens. Gegenüber dem Vorjahr (1,46 Millionen Euro) kann von 163 000 Euro höheren Gebühreneinnahmen gerechnet werden, ein Ergebnis der höheren Wasserzähler- und Abwassergebühren. Die ergebniswirksamen Ausgaben werden nur um knapp 3,2 Prozent zulegen, sodass mit einer Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von etwas mehr als 900 000 Euro gerechnet werden kann.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Erschließung des Baugebiets in Birkendorf mit 1,6 Millionen Euro. Ein weiterer Investitionsschwerpunkt ist die Erneuerung des Bauhoffuhrparks mit der Beschaffung eines Kommunalschleppers, eines Rasenmähertraktors und eines Mini-Lkws, Kosten: 352 000 Euro. Für den Kommunalschlepper soll eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 100 000 Euro beantragt werden. Für den 3. Bauabschnitt der Ortskernsanierung Ühlingen sind zunächst 105 000 Euro vorgesehen, für die Klärschlammtrocknungsanlage 60 000 Euro und für eine Fotovoltaikanlage auf dem Bauhofdach 65 400 Euro. Für die Beseitigung der dringendsten Brandschutzmängel an der Dorfhalle Brenden sind 38 000 Euro veranschlagt. Die energetische Gebäudesanierung Grundschule Berau für insgesamt 35 000 Euro. Für den Forstbetrieb soll ein Fahrzeug für 30 000 Euro angeschafft werden. Nicht um Kreditaufnahmen wird die Gemeinde herumkommen. So sind für 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von 800 000 Euro vorgesehen, der Gemeinderat stimmte am Montagabend dann auch dem Abruf eines zinsverbilligten KfW-Darlehens zu. Die Bemühungen früherer Jahre, das Ziel einer Schuldenfreiheit zu erreichen, so Rechnungsamtsleiter Martin Blum, und auf Kreditaufnahmen zu verzichten, ist in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten. Eine Rücklagenentnahme in Höhe von 512 900 Euro ist eingeplant. Mit dem Haushalt zufrieden zeigte sich das Ratsgremium. Gemeinderat Peter Meyer, Freie Wähler:“ Ein guter Haushalt ist aufgestellt. Wir hoffen, dass ein großer Teil abgearbeitet werden wird. Es gibt viel zu tun.“, auch Gemeinderat Albert Baumeister, CDU dankte Rechnungsamtsleiter Martin Blum für die Aufstellung des Haushaltsplans: „ Mit diesem Haushalt sind wir auf einem guten Weg.“