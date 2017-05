Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf: Naturena startet am Sonntag in die neue Bade-Saison

Ühlingen-Birkendorf: Naturena startet am Sonntag in die neue Bade-Saison

Die Vorbereitungen für den Saisonstart beim Naturena-Badesee laufen auf Hochtouren. Am Sonntag ab 14 Uhr wird das Bad die Pforten für Badegäste öffnen. Auch das 2002 eröffnete Nabu-Zentrum bietet wieder interessante Infos rund um den Naturschutz.

Ühlingen-Birkendorf – Die Vorbereitungen für den Saisonstart beim Naturena-Badesee in Ühlingen-Birkendorf laufen auf Hochtouren und werden nächste Woche abgeschlossen sein. Dessen ungeachtet öffnet das Bad am Sonntag, 14. Mai, ab 14 Uhr die Pforten für Badegäste.

Das Schwimmbecken ist gefüllt, die Spielgeräte sind alle überarbeitet und auf Sicherheit geprüft, Beach-Volleyballfeld, Boule-Bahn und Spielplatz sind in Schuss. Das Kinderplanschbecken für die Kleinen strahlt seit letztem Jahr in neuem Glanz. Es kann losgehen, sobald das Wetter wärmer wird.

Der Naturena-Badesee ist in der Trägerschaft der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Sonny Buchmüller und Gerlinde Fleig vom Naturena-Team freuen sich auf die neue Badesaison. Die beiden sind im Auftrag der Gemeinde für den Kioskbetrieb zuständig. Bademeister David Kowalle sorgt für die Sicherheit im und am Wasser.

Das Naturerlebnisbad „Naturena-Badesee“ liegt von Wald umgeben, romantisch, sonnig und windgeschützt im Tal an der Schlücht. Auch Wanderer kehren gern dort ein zu einem Kaffee und Kuchen, Eisbecher oder Vesper oder schauen beim anliegenden Nabu-Zentrum rein, wo immer wieder kleine Ausstellungen geboten sind. Mit jährlich 10 000 bis 15 000 Besuchern ist das Naturena-Bad eine der beliebtesten Naherholungseinrichtungen der Gemeinde.

Offizieller Saisonstart ist am Muttertag, 14. Mai, zunächst mit reduzierten Öffnungszeiten, täglich von 14 bis 17 Uhr. Ab dem 25. Mai ist dann wieder ganztägig geöffnet. Das Badesee-Team veranstaltet am Sonntag, 21. Mai, ab 9 Uhr den schon traditionellen Frühjahrs-Brunch auf der Freibadanlage. In der Hauptsaison wird das Naturena-Badesee-Team von Schülern und Studenten oder auch Flüchtlingen bei der Arbeit im Kiosk und bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützt. Zum Naturena-Badesee gehört seit Beginn im Jahr 2002 das Nabu-Zentrum mit Informationen rund um den Naturschutz. Auch verschiedene Ausstellungen, Veranstaltungen wie Autorenlesungen, Kartoffelmarkt, Nistkasten herstellen, Workshops, Vorträge u.ä. werden vom Nabu regelmäßig angeboten.

Naturena-Badesee

Das Naturena geht aus dem früheren Waldbad hervor, das in ein Naturerlebnisbad umgebaut wurde und 2002 eröffnet wurde. Das Wasser wird im Regenerationsteich biologisch gereinigt. Die Wasserqualität im Schwimmteich unterliegt strenger Überprüfung durch das Heppeler Institut. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, für Kinder 1 Euro. 10er Karten und Jahreskarten sind beim Kiosk ebenso erhältlich. Ermäßigung gibt es mit Gästekarte.