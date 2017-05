Ühlingen-Birkendorf Trachtenkapelle Ühlingen feiert 140-jähriges Bestehen

Für die Feierlichkeiten vom 24. bis 28. Mai stellt der Verein ein beheiztes Zelt für mehr als 1000 Besucher bereit. Außerdem sucht der Verein noch einige helfende Hände.

Ühlingen – Die Trachtenkapelle Ühlingen feiert vom 24. bis 28. Mai ihr 140-jähriges Bestehen verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 1. Die Vorbereitungen für das Großereignis gehen jetzt in die Endphase und fordern seit Monaten eine Menge Arbeitseinsatz von den Mitgliedern.

Das Jubiläum ist eines der wenigen großen Zeltfeste, für das eigens eine Versorgung mit Strom und Wasser zu einer Wiese am Dorfrand verlegt werden muss. Über Sponsoren soll ein Teil der enormen finanziellen Aufwendungen getragen werden. Das komplett mit einem Holzboden und Heizung ausgestattete Zelt wird mehr als 1000 Gäste aufnehmen können. An fünf Tagen wird eine Fülle an musikalischer Unterhaltung aufgeboten und sicherlich werden alle Freunde der Blasmusik und darüber hinaus auf ihre Kosten kommen.

Bereits am Mittwoch, 24. Mai, wird es ein „Vatertags-Warm-up“ als Partynacht mit DJs geben. Der Vatertag, 25. Mai beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und ist anschließend geprägt von „Blasmusik rund um die Uhr“, und ab 18 Uhr sind die „Die lustigen Steinbachtaler“ zu hören. Das musikalische Highlight am Freitag, 26. Mai ist sicherlich „Mnozil Brass. Das Bläsersextett aus Wien hat mittlerweile Kultstatus, spielt „angewandte Blechmusik für alle Lebenslagen“ und wird bekanntermaßen mit einer außergewöhnlichen Bühnenperformance aufwarten, die wie immer die Grenzen ihrer Instrumente ausloten und mit ihrem neuen Programm „Cirque“ ins Festzelt kommen. Tickets gibt es im Vorverkauf über die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen (Zweigstelle Ühlingen), die Mitglieder der Trachtenkapelle Ühlingen, sowie über die Homepage (www.mnozilbrass.at).

Der Samstagabend, 27. Mai steht unter dem Motto „Party in Tracht“ mit den „Partyfürsten“, der Liveband vom Wasen. Auch hierfür gibt es Tickets bei der Sparkasse Ühlingen. Das Bezirksmusikfest startet dann am Sonntag, 28. Mai ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert, um 13.30 Uhr Festumzug aller Musikvereine und Trachtenkapellen des Arbeitsbezirks 1 mit anschließendem Gesamtchor vor dem Festzelt und Nachmittagskonzerten der Bezirksvereine. Ab 17 Uhr dann der letzte Auftritt des Festes mit „Flaraclara Blech und Wo“.

Für die Mitglieder der Trachtenkapelle Ühlingen ist ihr Fest zum 140-jährigen Bestehen eine große Herausforderung und so würde man sich freuen, wenn sich noch viele freiwillige Helfer melden mögen, sei es von der Kuchenspende bis zum persönlichen Arbeitseinsatz wie Zeltauf- oder -abbau.

Wer helfen möchte, meldet sich bei Markus Frech unter Telefon 07743/93 35 46.