Ühlingen-Birkendorf Trachtenkapelle Ühlingen: Musiker meistern 29 Auftritte

Mit Schwung ins Jubiläumsjahr startet die Trachtenkapelle Ühlingen, die in diesem Jahr ihr 140- jähriges Bestehen mit einem großen Zeltfest feiern wird. Gefestet wird an fünf Tagen vom 24. bis 28. Mai verbunden mit dem Bezirksmusikfest des Arbeitsbezirks 1 im Blasmusikverband Hochrhein.

Das vergangene Vereinsjahr bezeichnete Vorsitzender Markus Isele als ein sehr bewegtes Jahr, das die Trachtenkapelle forderte, denke man nur an das 1200-jährige Ortsjubiläum und das Freilichttheater. Insgesamt war die Trachtenkapelle an 29 Auftritten bei weltlichen und kirchlichen Anlässen aktiv, beim Weihnachtsmarkt oder beim Doppelkonzert mit dem Musikverein Eberfingen. Ein musikalischer Höhepunkt war das Jahreskonzert in der Schlüchttalhalle mit einem Besucherrekord. 54 Proben mit einem durchschnittlichen Besuch von 77 Prozent. Hier sei noch Luft nach oben, so der Vorsitzende mit dem hochgesteckten Ziel von 85 Prozent. Die Probenstatistik wies Andreas Beck als besten Probenbesucher auf.



Isele ging auch auf die Nachwuchsausbildung ein zusammen mit den Musikvereinen aus Aichen, Birkendorf, Ober- und Untermettingen mit zusammen 34 Jugendlichen in Ausbildung mit der Musikschule. Zwölf Jugendliche kommen von der Trachtenkappelle Ühlingen. Leider habe man 2016 keine neuen Zöglinge gewinnen können. Die nächsten Termin sind Fasnacht, Jubiläum und Dorffestteilnahme. Isele dankte Dirigent Stefan Kunzelmann für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen Idealismus, Dank auch an Vizedirigent Peter Keßler, den Vorstand und alle Musiker. Der Jahresbericht wurde ausführlich ergänzt von Schriftführerin Sonja Mülhaupt und Kassierer Markus Steck.

Der Vorsitzende freute sich vier neue Musiker in die Reihen der TKÜ aufnehmen zu können: mit dabei sind jetzt Maja Isele, Silke Steck, Frank Falkenberg und Florian Rüde. Gemeinderat Herbert Gantert stellte eine einstimmige Entlastung des Vorstands fest und hatte als Wahlleiter bei den Neuwahlen keine besonders schwere Aufgabe. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Markus Isele, stellvertretende Vorsitzende Stefanie Keßler, Kassierer Markus Steck, Schriftführerin Sonja Mülhaupt, Beisitzer Lisa Güntert, Katka Keßler, Martin Güntert und neu Andreas Beck. Kassenprüfer sind Joachim Banholzer und Thomas Gänswein.

Lob gab es für das Jahreskonzert von Dirigent Stefan Kunzelmann: „Ich war stolz auf euch.“ Das Konzert kam gut beim Publikum an. Viel Einsatz erforderte auch das Freilichttheater, dies sei einmalig gewesen. Dank für den Einsatz galt allen Musikerinnen und Musikern. Er werde weiterhin versuchen die Proben abwechslungsreich zu gestalten, so Stefan Kunzelmann. In Doppelfunktion dankte Wolfgang Frech der TKÜ, als Bürgermeisterstellvertreter dankte der namens der Gemeinde, als Vorsitzender des Arbeitsbezirks 1 namens des Blasmusikverbandes Dank auch für die Durchführung des Bezirksmusikfestes 2017. Ühlingens Ortschaftsrat werde das Jubiläumsfest unterstützen, bestätige Ortschaftsrat Werner Güntert.



Der Verein

Die Trachtenkapelle Ühlingen hat 42 aktive Musiker, 14 Ehrenmitglieder, ein Ehrendirigent, 83 Passivmitglieder und zwölf Jugendliche sind zur Zeit in Ausbildung. Dirigent ist Stefan Kunzelmann. Vorsitzender ist Markus Isele.

Weitere Infos unter: www.trachtenkapelle-uehlingen.de