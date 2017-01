Ühlingen-Birkendorf Trachtenkapelle Obermettingen mit neuer Besetzung an der Spitze

Trachtenkapelle Obermettingen mit neuer Besetzung an der Spitze

Der Vorsitzende für innere Organisation, Clemens Blattert wird verabschiedet, Nachfolger ist Paul Brogle. Freude gibt es über zwei Neuzugänge. Ehrungen von Passivmitgliedern für langjährige Vereinszugehörigkeit

Obermettingen – Auf ein ereignisreiches Jahr konnte die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) in ihrer 59. Hauptversammlung zurückblicken. Musikalischer Höhepunkt war das Jahreskonzert in der St. Jakobus Kirche in Untermettingen, das das musikalisch hohe Niveau der Musikerinnen und Musiker aufzeigte und auf sehr positive Resonanz stieß. Schon jetzt freut sich die Trachtenkapelle auf ihr 60-jähriges Bestehen, das vom 10. bis 14. Mai 2018 mit einem großen Zeltfest gefeiert wird.

Ein weiterer Höhepunkt, so Vorsitzende Isabella Zolg war der musikalische Ausflug ins Pitztal. Auch an den weltlichen und kirchlichen Festen im Ort war die Trachtenkapelle präsent. Ein besonderer Dank galt Dirigent Horst Malzacher, Roland Gysel, Norbert Ebi und Patrick Steiß für die Probenarbeit. Ergänzt wurde der Jahresbericht von Schriftführerin Birgit Ebi. Über die Ausgaben und Einnahmen des Geschäftsjahres berichtete Kassierer Stefan Böhler.

Positive Worte fand Dirigent Horst Malzacher: „Das Jahreskonzert war eines meiner besten Konzerte“, und er dankte den Musikerinnen für das Engagement. Ebenso positiv erwähnte er das Doppelkonzert in Weizen und den musikalischen Auftritt im Pitztal. Lob gab es von Malzecher an die jungen Musikerinnen und Musiker, die im vergangenen Jahr ein Leistungsabzeichen erworben haben. Er freute sich über zwei Neuzugänge, bedauerte allerdings fünf Abgänge.

Der Probendurchschnitt bei 78 Proben belief sich auf 73 Prozent. Der Probenschnitt hat noch Luft nach oben, so Malzacher. Bester Probenbesucher mit keinem Fehltag war Gründungsmitglied der TKO Egon Brogle. Ziel ist es für den Dirigenten den Probenbesuch zu verbessern, sich gegenseitig zu motivieren und mehr Eigeninitiative zu zeigen.

Die Neuwahlen brachten Veränderungen im Vorsitzendentrio: Verabschiedet wurde der Vorsitzende für innere Organisation, Clemens Blattert. Zum Nachfolger wurde Paul Brogle gewählt. Bestätigt wurden die Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Isabella Zolg und der Vorsitzende für Festwirtschaft, Matthias Böhler. Wiedergewählt wurden Kassierer Stefan Böhler, Schriftführerin Birgit Ebi und die Beisitzerinnen Bianca Kohler und Tina Gantert. Jugendvertreter ist Sven Gantert. In der Versammlung konnten Passivmitglieder geehrt werden, für 20 Jahr Thomas Gantert, 30 Jahre Wolfgang Schneider, 40 Jahre Hansjörg Güntert, 50 Jahre Bruno Blattert, Lothar Burger und Karl Güntert.

Ortsvorsteher Norbert Ebi dankte der Trachtenkapelle namens des Ortschaftsrates und des Bürgermeisters für das Engagement und auch die Arbeit, die die Mitglieder für den Ort leisten. Informiert wurde die Hauptversammlung über das Musikfest 2018 und das geplante Programm. In diesem Jahr stehen wieder viele Aktionen auf der Agenda wie das Berghausfest am 1./2. Juli, Auftritte im Ort und auswärts und natürlich das Jahreskonzert.

Trachtenkapelle

Die Trachtenkapelle Obermettingen hat derzeit 40 aktive Musiker, 47 Ehren- und Passivmitglieder, sechs Zöglinge in Ausbildung. Dirigent: Horst Malzacher, Kontakt bei Isabella Zolg, Telefon 07743/929235 oder E-Mail: (i.zolg@trachtenkapelle-obermettingen.de).

