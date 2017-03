Ühlingen-Birkendorf Tipps: Nistkästen für Vögel

Das Nabuzentrum Birkendorf gibt wertvolle Tipps zum Kauf von Nistkästen. Die Brutquartiere für Vögel sollten aus Naturholz sein.

Birkendorf – Viele Gartenvögel beginnen auch in den Höhenlagen des Schwarzwaldes zu brüten – höchste Zeit also, um Nistkästen aufzuhängen. Man kann solche Nisthilfen mit etwas Geschick selber bauen. Aber auch im Handel werden viele gut geeignete Nisthilfen angeboten.

Allerdings findet man auch immer wieder völlig ungeeignete Produkte, vor deren Kauf die Aktiven des Nabu-Zentrums Birkendorf warnen. So sind verschiedene Modelle viel zu klein, um zehn oder mehr Jungen (wie Meisen sie beispielsweise haben) ausreichend Platz zu bieten. Eine Grundfläche von zwölf mal zwölf Zentimetern sollte selbst bei den kleinsten Kästen das Mindestmaß sein. Wichtig ist auch die passende Einfluglochgröße. „Eigentlich logisch – kleine Kästen sollten kleinere Löcher für kleinere Vogelarten haben“, sagt Wilfried Dieckmann vom Nabu-Zentrum Birkendorf. Das Einflugloch sollte sich im oberen Teil der Vorderwand befinden. Sein Unterrand sollte mindestens 17 Zentimeter vom Boden des Kastens entfernt sein, damit zum Beispiel Katzen nicht mit der Pfote die Jungen aus dem Nest angeln können. „Stattdessen findet man im Handel manchmal winzige, farbenprächtige Kästen mit riesigen Löchern in der Mitte der Vorderwand, die kaum ein Vogel je nutzen wird.“

Die häufig vor dem Loch angebrachte Sitzstange ist unnötig und für die Bewohner sogar schädlich, weil sie Räubern das Klettern am Kasten erleichtert. Das beste Material ist raues Naturholz. Es ist atmungsaktiv und sorgt für ein gutes Klima im Nest. Ganz abzulehnen sind Nistkästen aus Plastik, die sich in der Sonne stark aufheizen und zudem den Jungvögeln keine Chance geben, an den glatten Wänden hinaufzuklettern. Wichtig ist außerdem, dass sich die Kästen nach der Brutsaison zur Reinigung gut öffnen lassen. Nicht alle Gartenvögel nutzen Nistkästen, sondern nur Arten, die natürlicherweise in Höhlen alter Bäume oder in Spechtlöchern brüten. Die häufigsten Nutznießer künstlicher Nisthöhlen sind daher Kohl- und Blaumeisen sowie Haus- und Feldsperlinge. Größere Kästen werden häufig von Staren angenommen. Für jede Vogelart gibt es eine ideale Größe des Einfluglochs. Bei den kleinsten Meisen sind das 28 Millimeter Durchmesser, bei den größeren Kohlmeisen 32 und beim Star 45 Millimeter.

Andere Arten wie Haus- und Gartenrotschwanz benötigen eine halboffene Vorderwand, man spricht dann von einer Halbhöhle. Für seltenere Arten wie Mauersegler, Mehlschwalben oder den Waldkauz (Vogel des Jahres 2017) gibt es besondere Spezialnistkästen.

im Nabu-Zentrum Birkendorf am Naturena Badesee, hier werden auch fertige Nisthilfen oder auch Bausätze angeboten. Das Nabu-Zentrum in Birkendorf am Naturena Badesee ist am am Samstag, 25. März von 14 bis 16 Uhr geöffnet.