Ühlingen-Birkendorf TKO-Event uf´m Berg: Trachtenkapelle Obermettingen lädt zum Kabarettabend

Die Trachtenkapelle Obermettingen lädt am Freitag, 30. Juni, zum "TKO-Event uf´m Berg". Der Kabarettist und Schauspieler Martin Wangler wird mit seinem Programm für Unterhaltung sorgen.

Obermettingen (sbw) Die Trachtenkapelle Obermettingen hat sich für ihren „TKO-Event uf’m Berg“ etwas Besonderes einfallen lassen. Zu Gast ist am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr der Kabarettist und Schauspieler Martin Wangler aus Breitnau im Hochschwarzwald mit seinem musikalischen Kabarettprogramm „Ein Wilderer Abend“.

Auf der Open Air-Bühne auf dem Rastplatz Obermettingen wird Martin Wangler als der Schwarzwälder Wilderer „Fidelius Waldvogel“ auf seine Weise humorvoll, querdenkerisch, kantig und hochmusikalisch die Gäste in seinen Bann ziehen. Bewaffnet mit Rehbock, Akkordeon und Geschichten streift er durch das Dickicht unserer Gesellschaft. In diesem Wald von Individualisten leben Politiker, Ordnungshüter und Rechtsverdreher genauso wie Sportfreaks und Spaziergänger. Sie alle werden Opfer seiner Beobachtungsgabe und seines Humors.

Das Lebensgefühl des Wilderers zwischen Revolutionsheld und Kleinkriminellem berührt heute wie damals. Er lebt die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer. Martin Wangler begeistert mit Schauspiel, Musik und Kabarett, was Garant eines abwechslungsreichen, thematisch konzentrierten Abend sein wird.

Bis zum Beginn des Kabarettabends um 20 Uhr wird ab 19 Uhr eine Liveband die Gäste unterhalten. Am Samstag, 1. Juli, wird ab 17.30 Uhr die Jungmusik „Lät’s Fätz“ spielen und anschließend geht’s weiter mit „Flaraclara Blech und Wo“. Für den Kabarettabend ist der Vorverkauf bei den Mitgliedern der TKO, bei Tina Gantert Telefon 07743/55 15, in Petras Lädeli in Mauchen und am Samstag, 17. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Gemeindessal Obermettingen.