Obermettigen Stilvolle Unterhaltung bietet das Salonorchester aus Obermettingen

Das Salonorchester Obermettingen bittet zum Tanz im Haus des Gastes in Höchenschwand. Das Programm umfasst Standard- und Latein-Tänze für jeden Geschmack.

Obermettigen – Ein Salonorchester, wie dasin Obermettingen findet man heute nur noch in größeren Kurorten wie Baden-Baden oder Karlsbad, wo Musiker unter der Leitung eines Stehgeigers morgens mit Musik der 20er bis 50er Jahre in Kurpavillons unterhalten und nachmittags zum Tanztee aufspielen. Dies schreibt das Orchester in einer Pressemitteilung.

Ein Stehgeiger, wie André Rieu, hält die Truppe zusammen und spielt die Melodie, der Schlagzeuger gibt den Rhythmus an, Klavier und Kontrabass bilden wichtige Säulen. Blas- und Saiteninstrumente harmonisieren den Klangkörper. Wer Interesse am Tanzen oder Spaß an rhythmischer Unterhaltungsmusik hat, ist bei Veranstaltungen des Obermettinger Salonorchesters richtig. Das Orchester wurde als Mandolinen-Orchester 1924 in Obermettingen gegründet – das ist schon eine Besonderheit, denn wo gibt es heute noch ein Mandolinen-Orchester?

In den Kriegswirren ging es mit dem Orchester etwas bergab, da zu dieser Zeit die Blasmusik stilgebend war. Doch ab den 50er Jahren erholte sich das damalige Streichorchester wieder, das sich als reine Streichmusik eher der Stubenmusik widmete. 1985 war ein musikalischer Umbruch unter dem neuen Dirigenten Martin Junginger zu verzeichnen, der sich ganz dem Wiener Ambiente widmete.

Im Jahr 1990 wurde das Streichorchester zum „Salonorchester“ umbenannt, da die Besetzung inzwischen durch Klarinette, Schlagzeug und Trompete erweitert wurde. 1995 erlebte das Orchester einen erneuten Umbruch, weil kein Dirigent das Orchester leitete, sondern ein Stehgeiger nun Tanzmusik mit Walzern, Tangos, und Fox anstimmte.

Auch das Outfit wurde grundlegend geändert. Die Kleidung wurde dem Stil der Wiener Ära angepasst mit Frack und langen rüschenverzierten Kleidern. Ab 2000 wurde das Repertoire der Tanzmusik, das inzwischen auf mehr als 200 Stücke angewachsen ist, mit Samba, Rumba, Cha Cha und Slow erweitert. Ab 2010 wurden Stummfilme vertont und diese mit Originalmusik zum Film aufgeführt. Seit 2015 wagen sich die Musiker auch an Dixie, Boogie und Merengue heran, doch der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Tanz- und Unterhaltungsmusik der 20er bis 50er Jahre.

Nächste Show

Für alle, die gerne tanzen oder in stilvoller Salonmusik schwelgen, gibt es am Freitag, 6. Januar, ab 15 Uhr Musik der 20er bis 50er Jahre mit dem Obermettinger Salonorchester im Haus des Gastes in Höchenschwand. Ob Walzer von Johann Strauß, feurige Tangos, leichtfüßiger Fox, gemütliche Rumba und langsame Walzer oder edler Cha Cha – es ist für jeden etwas dabei. Wer nur zuhören möchte und sich erholen möchte, das Ensemble garantiert für eine abwechslungsreiche Show mit seiner Sängerin Tanja, mit einem Stehgeiger im Stil von André Rieu, mit Schunkelrunden und mit Wiener Schmäh. Der Eintritt ist frei.