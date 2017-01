Riedern/Hürrlingen Sternsinger in Riedern und Hürrlingen unterwegs

Die Sternsinger bringen den Segen in die Häuser von Hürrlingen und Riedern.

Die Ministranten der Pfarrgemeinde St. Leodegar wurden am Dreikönigstag nach dem Gottesdienst von Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem ausgesandt. Sie haben ihren Segenswunsch "Habt ihr unsern Stern gesehn, er will zu den Menschen gehen. Macht mit, fangt an zu teilen, dann können viele Wunden heilen" in Hürrlingen und Riedern von Haus zu Haus gebracht. Gleichzeitig haben sie für die Aktion Dreikönigssingen Spenden gesammelt. Eingekleidet wurden sie von Waltraud Böhler und Angelika Werner. Christa Fingermann hatte ein Frühstück gerichtet,mit dem sich die Kinder und Jugendlichen für ihre Tour stärken konnten.