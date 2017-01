Sternsinger gehen in Birkendorf von Tür zu Tür

Sternsinger sammeln für einen guten Zweck.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sie bringen Segen: In Birkendorf wurden im Gottesdienst an Dreikönig zwei Sternsingergruppen ausgesendet. Hinten von links: Josef Dörflinger, Cedric Puschner, Betreuerin Gerlinde Fleig Mitte von links: Will Kempkes, Madeleine Müller, Pfarrer Thomas Schwarz. Vorne von links: Linus Dörflinger, Moritz Rebmann, Lukas Kostenbader, Luan Abazi. Bild: Annette Schwarz