Ühlingen-Birkendorf Spendenübergabe nach der Adventsfensteraktion für das Heim Hella Doll

Als Erlös aus der Adventsfensteraktion überreicht Sonja Knapp 2160 Euro an das Heim Hella Doll.

Einen beachtlichen Betrag in Höhe von 2160 Euro überreichte Sonja Knapp (Vierte von links) mit ihrer Tochter an das Kinderheim Hella Doll in Murg. Die Spende stammt aus dem Erlös der Mettinger Adventsfenster, die auch in der vergangenen Adventszeit zu einem Höhepunkt in der Steinatalgemeinde wurden. Auch diesmal nahmen die örtlichen Vereine wieder gerne daran teil.